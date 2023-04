PROGRAMA PARA DISMINUIR EL USO DE ANTIBIÓTICOS RELACIONADOS A LAS INFECCIONES URINARIAS EN ADULTOS

Actualizado 2 de abril, 2023

Un estudio publicado en el British Medical Journal en el que participaron investigadores de Países Bajos, Noruega, Polonia y Suecia, presenta una herramienta de decisión para los profesionales de la salud que es capaz de reducir a la mitad el uso de antibióticos contra las infecciones del tracto urinario manteniendo la seguridad del paciente.

El estudio comprendió un total de 1 041 personas mayores frágiles en 38 hogares de ancianos, seguidas desde septiembre de 2019 a junio de 2021.

El motivo del estudio es la prescripción excesiva de antibióticos para personas mayores cuando se sospechan infecciones del tracto urinario (ITU). En el marco de la colaboración internacional, los investigadores han diseñado un programa de formación multifactorial (una “intervención multifacética de administración de antibióticos”) destinado a reducir las prescripciones innecesarias.

El programa de capacitación interactivo consistió en instrucción teórica seguida de discusiones en pequeños grupos sobre la atención óptima para personas mayores con sospecha de UTI. Se utilizó una herramienta de decisión con material educativo y de información asociado. Los médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería participantes diseñaron planes de acción adaptados a sus respectivos lugares de trabajo, a los que se les dio seguimiento.

Los resultados muestran que la intervención fue realmente efectiva: el resultado fue una reducción a la mitad del número de ciclos de tratamiento con antibióticos para las infecciones urinarias en comparación con el grupo de control. El número reducido de prescripciones fue de 0.27 por persona-año, frente a 0.58 para el grupo de control, una diferencia que es tanto clínicamente relevante como estadísticamente significativa.

El estudio también muestra que la seguridad del paciente no se vio afectada. No hubo diferencias entre los grupos en términos de complicaciones, hospitalizaciones o muertes como consecuencia de las ITU.

Hartman EAR, van de Pol AC, Heltveit-Olsen SR et al. Effect of a multifaceted antibiotic stewardship intervention to improve antibiotic prescribing for suspected urinary tract infections in frail older adults (ImpresU): pragmatic cluster randomised controlled trial in four European countries. BMJ 2023; 380 doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072319 (Published 22 February 2023)