PRIMERAS IMÁGENES DE UNA MOLÉCULA ASOCIADA CON LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA Y SU POSIBLE VALOR TERAPÉUTICO

Actualizado 8 de diciembre, 2021

Los científicos del Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica (MRC) en Cambridge, Reino Unido y del Instituto Metropolitano de Ciencias Médicas de Tokio y la Universidad Médica de Aichi en Japón, han determinado por primera vez la estructura de una molécula asociada con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y muchas otras enfermedades neurodegenerativas.

No se conoce la causa de la ELA aunque existen evidencias que la acumulación anormal en las neuronas de la proteína TDP-43 sería determinante para las enfermedades. Los acúmulos de TDP-43 también son significativos en la demencia frontotemporal y otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson aunque se desconocía la estructura molecular de los agregados de TDP-43.

Los investigadores utilizaron la microscopía crioelectrónica para determinar la primera estructura molecular de los agregados de TDP-43 a partir de muestras de dos cerebros donados de personas con ELA y degeneración lobar frontotemporal, sugiriendo que la agregación de TDP-43 probablemente resulte en diferentes mecanismos de enfermedad con una estructura de pliegue filamentoso en forma de espiral doble y muy diferente a los acúmulos de filamentos de amiloide observados en otras enfermedades neurodegenerativas.

Los autores señalan que es probable que la TDP-43 cerebral interactúe de manera única con las herramientas de diagnóstico y los medicamentos, siendo esto la base para explicar por qué los diagnósticos actuales basados en proteínas análogas asociadas con otras enfermedades neurodegenerativas son deficientes para diagnosticar la ELA.

El estudio, si bien, preliminar, presenta nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos que utilizan compuestos que se dirigen específicamente a las características estructurales del TDP-43, incluidos los responsables de la agregación patológica.

Arseni D, Hasegawa M, Murzin AG et al. Structure of pathological TDP-43 filaments from ALS with FTLD. Nature 2021; 10.1038 / s41586-021-04199-3