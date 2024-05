PRIMERA TERAPIA GENÉTICA PARA NIÑOS CON LEUCODISTROFIA METACROMÁTICA (MLD)

Actualizado 16 abril, 2024

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó la terapia genética de la empresa Orchard Therapeutics niños con leucodistrofia metacromática (MLD, “ vanishing white matter”), el primero en su tipo para esta rara enfermedad (1). El gen cuya mutación es responsable de la enfermedad , ARSA su identificación, está localizado en el cromosoma 22 y codifica para la arilsulfatasa A, una enzima en el lisosoma de las células. Esta enzima es responsable de la degradación de los sulfátidos, un componente lipídico importante de la mielina del cerebro y de los nervios periféricos, pero también de las neuronas del cerebro. Su falta provoca seria lesiones en el sistema nervioso provocando la pérdida de la función motora y cognitiva y la muerte prematura.

La incidencia de la MDL es de 1/1 000 000 de nacimientos vivos y la prevalencia de 1.3/1 000 000 de personas (2), datos que la incorporan al grupo de enfermedades huérfanas.

La aprobación para esta terapia única, denominada Lenmeldy en Estados Unidos, se basa en datos de un estudio publicado en Lancet donde un total de 37 niños con MLD de aparición temprana recibieron esta terapia en dos ensayos clínicos abiertos. Los resultados mostraron que Lenmeldy reducía el riesgo de deterioro motor grave o muerte en comparación con los niños no tratados (3).

Lenmeldy es una infusión única e individualizada elaborada a partir de las células madre hematopoyéticas del propio paciente, que han sido modificadas genéticamente para incluir copias funcionales del gen ARSA. Las células madre se recolectan del paciente y se modifican agregando una copia funcional del gen ARSA. Las células madre modificadas se trasplantan nuevamente al paciente, donde se injertan (se unen y se multiplican) dentro de la médula ósea. Las células madre modificadas suministran al cuerpo células mieloides (inmunitarias) que producen la enzima ARSA, que ayuda a descomponer la acumulación dañina de sulfátidos y puede detener la progresión de la MLD.

Antes del tratamiento, los pacientes deben someterse a altas dosis de quimioterapia, un proceso que elimina células de la médula ósea para que puedan ser reemplazadas por células modificadas con Lenmeldy. Se advierten efectos adversos potenciales de trastornos hematológicos e inflamación de los tejidos cerebrales.

Según el diario El País de España el gobierno negocia con la empresa responsable un precio del tratamiento de 2.5 millones de euros, uno de los más caros en la actualidad, aunque se trate del costo total y único del mismo (4).

Hace poco tiempo la empresa Orchard que desarrolló la terapia fue adquirida por la empresa farmacéutica japonesa

Kyowa Kirin por 478 millones de dólares (5).

1.https://ir.orchard-tx.com/node/10091/pdf.

2. Hamilton EMC, van der Lei HDW, Vermeulen G et al. Natural history of vanishing white matter. Ann Neurol 2018; 84:274–88.

3. Fumagalli F, Calbi V, Natali Sora MG et al. Lentiviral haematopoietic stem-cell gene therapy for early-onset metachromatic leukodystrophy: long-term results from a non-randomised, open-label, phase 1/2 trial and expanded access. Lancet 2022;399:372-83.

4. https://elpais.com/sociedad/2022-07-26/la-sanidad-publica-negocia-la-financiacion-de-libmeldy-el-nuevo-medicamento-mas-caro-del-mundo-2.47-millones-por-su-unica-dosis.html#.

5. https://ir.orchard-tx.com/news-releases/news-release-details/kyowa-kirin-successfully-completes-acquisition-orchard/