PREVALENCIA DE TRASTORNOS DE LA SALUD MENTAL EN LA PANDEMIA COVID

Actualizado 26 diciembre, 2020

Un grupo de investigadores canadienses realizó un meta análisis de las publicaciones sobre trastornos mentales producidos durante la pandemia COVID. Para ellos analizaron los artículos publicados en diferentes bases bibliográficas que una vez más refuerzan la idea que gran parte de la literatura publicada no responde a posteriores criterios evaluativos. Así de un total de 2189 artículos, se evaluó la elegibilidad de 136 artículos de texto completo y solo 55 estudios revisados por pares cumplieron los criterios de inclusión para el meta análisis. El objetivo fue analizar una revisión sistemática para estimar la prevalencia combinada de depresión, ansiedad, insomnio, trastorno de estrés postraumático y distres psicológico relacionados con COVID entre las poblaciones afectadas. La prevalencia de depresión fue del 16% y del 15 % la de la ansiedad. La prevalencia de insomnio fue del 24% y la del stress postraumático del 22%. Por último la prevalencia del distres psicológico es del 13%. Respecto a la composición de los afectados sólo se encontró una mayor prevalencia de insomnio en los trabajadores de la salud respecto a la población general.

Los hallazgos sugieren que las consecuencias del COVID en la salud mental a corto plazo son iguales en los países afectados y en todos los géneros. Sin embargo, los informes de insomnio son significativamente más altos entre los trabajadores de la salud que en la población general. El artículo subraya que el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad y la depresión fueron cinco, cuatro y tres veces más frecuentes en comparación con lo que habitualmente reporta la Organización Mundial de la Salud.

Cenata JM, Blais-Rochettea C, Kokou-Kpoloub CK et al. Prevalence of symptoms of depression, anxiety, insomnia, posttraumatic stress disorder, and psychological distress among populations affected by the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Psychiatry Research 295 (2021) 113599Available online 26 November 20200165-1781