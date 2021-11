Actualizado 11 de noviembre 2021

Durante la pandemia se hicieron comunes los trabajos sin revisión de pares (preprints) alojados en depósitos de trabajos –pertenecientes muchos de ellos a reconocidas instituciones científicas- distribuidos entre los investigadores en un formato muy poco común e inaceptable hasta hace poco tiempo, al menos en biomedicina.

Uno de los sitios más conocidos es medrxiv fundado por las siguientes instituciones: Yale University, Cold Spring Harbord Laboratory y BMJ (“a global healthcare knowledge provider” quien publica el British Medical Journal.

“medRxiv was founded by Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), a not-for-profit research and educational institution, Yale University, and BMJ, a global healthcare knowledge provider. The server is owned and operated by CSHL.”

Por otro lado, si bien se aclara quienes son los creadores de este sitio, más abajo se especifica que : “medRxiv is a non-profit community resource and is not linked to any one publisher or journal.”

En su página inicial se lee la siguiente nota aclaratoria que transcribimos verbatim:

“Caution: Preprints are preliminary reports of work that have not been certified by peer review. They should not be relied on to guide clinical practice or health-related behavior and should not be reported in news media as established information.”

Es importante aclarar que un manuscrito puede ser enviado en forma simultánea para su publicación y al sitio medrxiv pero no si ya está aceptado por una publicación u otro sitio. Los artículos tienen una revisión editorial general y una vez en el sitio se le asigna a cada uno el identificador DOI correspondiente (Digital Object Identifier) por lo cual puede ser identificado y citado. El artículo no puede ser removido.

Otro sitio de archivado y distribución de artículos con similares características al medxriv es chemrxiv, apoyado por diversas entidades de ciencias químicas internacionales.

Como un servicio a nuestros lectores brindamos una referencia general sobre el tema:

También es útil la siguiente cita de la revista The Scientist donde se discute la validez de esta forma de comunicación de los artículos científicos:

