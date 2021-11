POSIBLE EXPLICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL COVID A LARGO PLAZO POR ANTICUERPOS QUE IMITAN AL VIRUS

Actualizado 25 de noviembre, 2021

Uno de los principales temas de investigación durante la pandemia es comprender los efectos a largo plazo de la infección, en especial con la aparición de nuevas variantes virales y los efectos secundarios como reacciones alérgicas, miocarditis y trombosis.

Cerca de uno de cada cuatro contagiados con COVID-19 tiene síntomas persistentes, incluso después de recuperarse del virus y se cree que estos síntomas, «COVID prolongado», y los efectos secundarios se deben a la respuesta inmunitaria del paciente.

En un artículo de la serie “Clinical implications of basic research” del New England Journal of Medicine se presenta una posible explicación a las diversas respuestas inmunes al virus y las vacunas, basada en conceptos e hipótesis del Premio Nobel Niels Jerne.

La hipótesis señala que en un principio el sistema inmunológico produce respuestas de anticuerpos protectores hacia el antígeno viral y esos mismos anticuerpos protectores pueden desencadenar posteriormente una nueva respuesta de anticuerpos hacia ellos mismos, los denominados anticuerpos anti-idiotipo, que con el tiempo pueden eliminar los anticuerpos protectores.

Los autores señalan que los anticuerpos anti-idiotipo recién formados tienen una estructura que pueden ser una imagen especular del antígeno original y actuar como éste al unirse a los mismos receptores a los que se une el antígeno viral y de esta unión se pueden desencadenar reacciones adversas no deseadas a largo plazo. Agregan que los anticuerpos anti-idiotipo podrían dirigirse a los mismos receptores ACE2 afectando varias funciones normales de ACE2, con funciones críticas y amplia distribución en numerosos tipos de células.

Murphy WJ, Longo, DL. A Possible Role for Anti-idiotype Antibodies in SARS-CoV-2 Infection and Vaccination. N Engl J Med 2021 Nov 24. doi: 10.1056/NEJMcibr2113694. Online ahead of print.