¿POR QUÉ REAPARECE EL MIELOMA MÚLTIPLE?

Actualizado 29 de mayo, 2022

El mieloma múltiple puede debilitar el sistema inmunitario, causar daño renal y debilitar los huesos, lo que puede provocar fracturas.

Las tasas de supervivencia promedio han mejorado considerablemente gracias a las nuevas opciones de tratamiento. Estos incluyen lenalidomida y pomalidomida, medicamentos que a menudo logran forzar la remisión del cáncer. Sin embargo, en casi todos los casos, el cáncer se volverá cada vez menos susceptible a estos medicamentos, lo que significa que desarrolla resistencia a los medicamentos. Cuando el crecimiento del cáncer finalmente se reanuda a pesar del tratamiento, el pronóstico del paciente es malo.

Para identificar los mecanismos no genéticos de la resistencia a los medicamentos investigadores de Alemania realizaron análisis proteómicos y fosfoproteómicos basados en etiquetas de masa en tándem (TMT) cuantitativas globales integradas y secuenciación de ARN en cinco muestras emparejadas de pretratamiento y recaída de pacientes con mieloma múltiple.

Estos análisis revelan una firma de resistencia a la proteína gobernada por CDK6 que incluye factores de alto riesgo de mieloma como TRIP13 y RRM1. La sobreexpresión de CDK6 en líneas celulares de mieloma múltiple reduce la sensibilidad a los IMiD, mientras que la inhibición de CDK6 por palbociclib o la degradación de CDK6 por quimeras dirigidas a la proteólisis (PROTAC) es altamente sinérgica con los IMiD in vitro e in vivo.

Este trabajo publicado en Nature Communication identifica la regulación ascendente de CDK6 como un objetivo farmacológico en el mieloma múltiple resistente a IMiD y destaca el uso de estudios proteómicos para descubrir mecanismos de resistencia no genéticos en el cáncer.

