Actualizado el 17 de julio de 2025

La inteligencia artificial (IA) está cobrando importancia en la medicina. Sin embargo, hallazgos recientes indican que pueden existir preocupaciones desde la perspectiva de los pacientes y del público en general. Hasta ahora, la mayoría de las investigaciones se han centrado en las actitudes hacia las herramientas médicas basadas en IA y los consejos médicos generados por IA.

En contraste, se sabe poco sobre la percepción pública de los propios médicos que utilizan IA. Este estudio en línea exploró cómo las declaraciones sobre diferentes tipos de uso de IA (diagnóstico, terapéutico y administrativo) influyen en la percepción pública de los médicos correspondientes.

En concordancia con investigaciones anteriores, los resultados indican que el público tiene ciertas reservas respecto a la integración de la IA en la atención sanitaria. Aunque los efectos observados son relativamente pequeños —particularmente en relación con el uso administrativo de la IA—, podrían tener gran relevancia debido a que la confianza en los profesionales de la salud está estrechamente ligada a los resultados subjetivos del tratamiento. Las posibles razones del escepticismo existente pueden incluir preocupaciones de que los médicos dependan demasiado de la IA, que su uso reduzca la interacción entre paciente y médico, así como inquietudes sobre la protección de datos y el aumento de los costos de atención médica.

Desde la perspectiva médica, puede ser importante comunicar de manera transparente las razones del uso de la IA y enfatizar sus posibles beneficios para el paciente. Las limitaciones a la generalización de nuestros resultados incluyen el uso de escenarios hipotéticos, el carácter algo artificial de los estímulos presentados y la selección de una muestra dispuesta a participar en este tipo de experimentos. Las investigaciones futuras deberían extender estos hallazgos a contextos más realistas y explorar factores moderadores potenciales, como la experiencia de los pacientes con la IA y con herramientas digitales en general.

Moritz Reis M, Reis F, Kunde W. Public Perception of Physicians Who Use Artificial Intelligence. JAMA Netw Open Published Online: July 17, 2025. 2025;8;(7):e2521643. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.21643.