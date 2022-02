PAPEL DEL CUERPO CAROTÍDEO Y DEL PÉPTIDO-1 SIMILAR AL GLUCAGÓN EN LA COMBINACIÓN HIPERTENSION Y DIABETES

Actualizado 28 de enero, 2022

La clásica pregunta de por qué tantos hipertensos también tienen diabetes ha sido en gran parte aclarada por un equipo internacional dirigido por las universidades de Bristol, Reino Unido, y Auckland, Nueva Zelanda.

Las personas con hipertensión y/o diabetes tienen un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, que pueden ser graves incluso cuando reciben medicación, debido a que la mayoría de los medicamentos solo tratan los síntomas y no las causas de la presión arterial alta y el nivel alto de azúcar.

El estudio publicado en Circulation Research ha demostrado en ratas espontáneamente hipertensas, un modelo que también exhibe una serie de rasgos diabéticos que el péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) combina el control de la glucemia y de la presión sanguínea. El GLP-1 se libera de la pared del intestino después de la ingesta y estimula la secreción de y además el cuerpo carotídeo.

Los autores plantearon la hipótesis de que en el estado diabético hipertenso (rata espontáneamente hipertensa), el cuerpo carotídeo está sensibilizado por una señal metabólica alterada que causa niveles excesivos de actividad simpática y regulación refleja disfuncional.

Se halló que la disminución en la expresión de GLP1R en los cuerpos carotídeos y que está relacionada con la hiperactividad simpática en ratas con enfermedad cardiometabólica. Demostraron que GLP1R se localiza en las células quimiosensoriales del cuerpo carotídeo y que la sensibilización quimiorrefleja periférica inducida por hiperglucemia y la hiperactividad simpática basal asociada fueron abolidas por la activación de GLP1R en el cuerpo carotídeo, sugiriendo un papel en una respuesta homeostática a los niveles elevados de glucemia.

De esta manera los agonistas del GLP1R ya utilizados en la diabetes tipo 2 serían útiles para mejorar la actividad simpática excesiva en la doble condición hipertensiva-diabética. Entre ellos exenatide, lixisenatide, liraglutide, albiglutide, dulaglutide y semaglutide.

Pauza AG, Thakkar P, Tasic T et al. GLP1R Attenuates Sympathetic Response to High Glucose via Carotid Body Inhibition. Circ Res 2022 Feb 1;CIRCRESAHA121319874. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.121.319874. Online ahead of print.