PAPEL DE LA FOLISTATINA EN LA RESISTENCIA DEL CÁNCER DE OVARIO HACIA LA QUIMIOTERAPIA

Actualizado 4 de marzo, 2023

Según un nuevo estudio publicado en Clinical Cancer Research ciertas células de cáncer de ovario resistentes a la quimioterapia protegen a las células cancerosas vecinas mediante el envío de señales que inducen resistencia. Estos resultados obtenidos pueden ayudar a explicar por qué las enfermas con cáncer de ovario responden mal a la quimioterapia o recaen después del tratamiento.

Los investigadores encontraron que las células inactivas secretan una proteína llamada folistatina que permite que las vecinas también se vuelvan resistentes a la quimioterapia. Al enfocarse en esta proteína, mejoraron la respuesta a la quimioterapia y aumentaron la supervivencia en un modelo de ratón con cáncer de ovario agresivo.

En el nuevo estudio, el equipo descubrió que las células inactivas aumentan la producción de folistatina en respuesta a los medicamentos de quimioterapia tanto en células humanas cultivadas en laboratorio como en ratones. Cuando bloquearon la folistatina con un anticuerpo, este efecto se perdió, lo que demuestra que la folistatina impulsa la resistencia a la quimioterapia.

Para confirmar aún más el papel de la folistatina en la quimiorresistencia, el equipo eliminó genéticamente el gen que codifica la folistatina en las células tumorales que inician una forma agresiva e incurable de cáncer de ovario en ratones. Después de la quimioterapia, el 30 % de los ratones con tumores que carecían de folistatina se curaron, mientras que todos los ratones con tumores normales murieron.

Los autores analizaron los datos del Cancer Genome Atlas de cientos de pacientes con cáncer de ovario y encontraron que los niveles más altos de folistatina estaban asociados con peores tasas de supervivencia, lo que indica que la folistatina también es relevante en las personas. Además, los niveles de folistatina se duplicaron o triplicaron en solo 24 horas después del tratamiento.

Cole AJ, Panesso-Gomez S, Shah JS et al. Quiescent ovarian cancer cells secrete follistatin to induce chemotherapy resistance in surrounding cells in response to chemotherapy .Clin Cancer Res 2023; CCR-22-2254.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-22-2254.