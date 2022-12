NUEVO ESTUDIO SOBRE EL TRATAMIENTO CON MORFINA EN PERSONAS CON EPOC Y DISNEA GRAVE A LARGO PLAZO

Actualizado 4 de diciembre 2022

A menudo los profesionales de la salud tratan a los enfermos por EPOC con opioides como la morfina para aliviar los síntomas, pero no es seguro si esto ayuda con la disnea crónica grave. Un estudio aleatorizado de fase 3 realizado por investigadores suecos y australianos publicado en JAMA concluye que la morfina no reduce la disnea grave.

Los investigadores incluyeron a 156 pacientes, cada uno durante tres semanas, con EPOC que padecían disnea grave a largo plazo. En la primera semana, los participantes fueron asignados aleatoriamente a tres grupos, dos a dosis bajas regulares de morfina una vez al día (8 miligramos al día o 16 miligramos al día) y un tercer grupo de control que recibió un placebo.

Durante las siguientes dos semanas, los participantes fueron aleatorizados para recibir 8 miligramos adicionales de morfina o placebo, además del tratamiento anterior. Esto se hizo para investigar la eficacia del tratamiento y el riesgo de efectos secundarios resultantes de una dosis mayor de morfina. El tratamiento fue ‘doble ciego’.

Los investigadores no detectaron ninguna mejora en términos de la grave dificultad para respirar que experimentaron los participantes. Los autores sugieren que el uso regular de dosis bajas de morfina para la disnea grave a largo plazo no debe usarse ampliamente en la atención médica como tratamiento para grupos que experimentan dificultad respiratoria crónica que limita la actividad. Sin embargo el estudio no debe interpretarse como que la morfina no brinda ningún alivio a los pacientes con dificultad grave para respirar en reposo o en cuidados paliativos al final de la vida ya no investigaron en ese tema. En la mayoría de los casos, los enfermos no tenían dificultad para respirar en reposo. La experiencia clínica demuestra que al final de la vida y en situaciones de crisis, el tratamiento con morfina puede ser de utilidad.

