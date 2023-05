NUEVAS PRUEBAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA GLIA EN LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

Actualizado 9 de mayo, 2023

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa intratable del sistema nervioso central que se caracteriza por la pérdida de neuronas motoras. Aunque aún se desconoce la causa de la enfermedad, su fisiopatología se considera heterogénea.

Aunque se cree que las neuronas motoras son el tipo de célula más afectado dentro de la médula espinal, numerosas investigaciones se han centrado en las contribuciones de las células de la glía- parte integral del mantenimiento de la homeostasis del SNC- en el inicio y la progresión de la enfermedad.

Los estudios que utilizan modelos de ratón de mutaciones SOD1, el gen de la superóxido dismutasa 1 (SOD1) la causa genética de alta penetración más frecuente de la amiotrofia lateral, han identificado una contribución no neuronal al inicio de la enfermedad y duración de la supervivencia. Estos estudios y muchos otros identificaron tanto a los astrocitos como a la microglia como capaces de modificar la duración de la enfermedad.

En un reciente estudio se investigaron los cambios en la expresión génica en la ELA a través de secuenciación de ARN en 380 muestras post mortem de segmentos de la médula espinal lumbar de 154 personas con ELA y 49 controles observándose un aumento de la expresión génica en células de la microglía y astroglia acompañados de una disminución en la de los oligodendrocitos.

Tomados en conjunto las nuevas investigaciones señalan a las células no neuronales como participantes activos en el inicio y progresión de la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas.

Takahashi K. Microglial heterogeneity in amyotrophic lateral sclerosis. J Neuropathol Exp Neurol 2023; 82:140-9.

Humphrey J, Venkatesh S, Hasan R et al. Integrative transcriptomic analysis of the amyotrophic lateral sclerosis spinal cord implicates glial activation and suggests new risk genes. Nat Neurosci 2023;26:150-62.

Brandebura AN, Paumier A, Onur TS, Allen NJ. Astrocyte contribution to dysfunction, risk and progression in neurodegenerative disorders. Nat Rev Neurosci 2023;24:23-39.