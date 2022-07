NUEVA LEY SOBRE HIV EN ARGENTINA. INFORME FAVORABLE EN THE LANCET

Actualizado 15 de julio, 2022

Se aprobó en Argentina una nueva ley sobre HIV que incluye disposiciones para pacientes con hepatitis viral, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (1).

The Lancet informa sobre esta ley, que califica como progresista, ya que su aplicación combatirá la discriminación, mejorará el acceso a los medicamentos y promoverá la producción nacional de fármacos. La ley también abarca otras infecciones de transmisión sexual, hepatitis viral y tuberculosis, aborda la discriminación laboral e implementa nuevas disposiciones de bienestar para los pacientes. Fue aprobada por el Senado de la Nación, con una mayoría de 60 a uno, el 30 de junio de 2022.

La anterior ley de HIV había sido aprobada en 1990 y quedó obsoleta ante los nuevos avances en los tratamientos. Agrega el informe de The Lancet que esta nueva ley había figurado en la agenda del Congreso tres veces anteriormente, sin aprobarse.

En el Boletín de Respuesta al VIH e ITS de diciembre de 2021 del Ministerio de Salud (2), que figura como referencia del artículo, se estima que 140 000 personas viven con HIV en la Argentina, y que el 17 % desconoce su estado. El 65% de los infectados se atiende en el sistema público. En promedio se notifican 4500 nuevos casos de HIV por año. En el período 2018-2019 se registró una tasa de 11/100 000. Las tasas más altas fueron las de Jujuy (39.2) y Tierra del Fuego (25.7). La mortalidad por Sida en 2019 fue 2.8/100 000.

En este Boletín (2) también se encuentra detallada información sobre sífilis, cuya tasa de incidencia era de 56.1/100 000 en 2019 pero cayó a 22.8 en 2020. Este último dato es excepcional (pandemia COVID) y no se puede considerar como una continuidad de la situación nacional.

Los resultados de pruebas de tamizaje de sífilis en laboratorio mostraban en 2020 un 6.9% de positividad total, que llega a 10.4% en el grupo etario de 20 a 24 años. En ese año el 5.5% de las pruebas de sífilis hechas a mujeres gestantes fue positivo, y se diagnosticó sífilis congénita en uno (1.14) de cada 1000 nacidos vivos.

El diagnóstico de HIV es tardío en el 30% de los casos (2019-20) y este porcentaje se mantuvo estable entre 2015 y 2020. Las personas con HIV fueron incluidas dentro de los grupos priorizados por la Campaña Nacional de Vacunación contra COVID, por considerarse de alto riesgo. También las personas con HIV tienen un riesgo mayor de morir por COVID. Se destaca que en mujeres con HIV ese riesgo es 2 veces el de la población general femenina.

Referencias

1.Booth A. World Report. New HIV law welcomed in Argentina The legislation also makes provisions for patients with viral hepatitis, tuberculosis, and sexually transmitted infections. Amy Booth reports from Buenos Aires. The Lancet 2022, July 16; 400 (10347): 149.

2.Ministerio de Salud. Boletín N° 38 Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina. Año XXIV-Diciembre de 2021. En: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/Boletin-38-Respuesta-al-VIH-ITS-Argentina.pdf