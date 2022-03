NUEVA GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI

Actualizado 8 de marzo, 2022

La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad multisistémica, idiopática, caracterizada por vasculitis que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, especialmente a arterias coronarias provocando clásicamente aneurismas en éstas. Suele asociarse a algún síndrome mucocutáneo y es más frecuente en niños menores de 5 años.

El Colegio Estadounidense de Reumatología en asociación con la Fundación Vasculitis publicó una nueva que proporciona once recomendaciones de tratamiento, una declaración de buenas prácticas de que todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki deben ser tratados inicialmente con inmunoglobulina intravenosa (IGIV) y discute el uso de terapia inmunosupresora sin glucocorticoides o glucocorticoides para pacientes con enfermedad de Kawasaki aguda.

Las recomendaciones incluyen el tratamiento inmediato de la enfermedad de Kawasaki incompleta, la terapia con aspirina y la obtención de un ecocardiograma en caso de shock. Las recomendaciones condicionales incluyen el uso de IVIG con otros agentes adyuvantes para pacientes con características de alto riesgo de resistencia a IVIG y/o aneurismas de las arterias coronarias.

Dos recomendaciones en la nueva guía difieren de los estándares actuales. En la actualidad, todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki reciben un tratamiento esencialmente idéntico. La guía recomienda que los pacientes de mayor riesgo sean tratados aplicaciones cortas de corticosteroides en el momento del primer diagnóstico. Las pautas también recomiendan que los médicos puedan elegir usar aspirina en dosis bajas o altas para la terapia, ya que no hay evidencia de que las dosis más altas o más bajas sean más efectivas para prevenir complicaciones vasculares.

2021 American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation Guideline for the Management of Kawasaki Disease

Gorelik M,Chung SA,Ardalan K et al. 2021 American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation Guideline for the Management of Kawasaki Disease. Arthritis Rheumatology 2022. First published: 07 March 2022 https://doi.org/10.1002/art.42041