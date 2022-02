NUEVA GENERACIÓN DE PLAQUETAS ARTIFICIALES QUE PUEDEN DETENER EL SANGRADO DE UNA LESIÓN MÁS RÁPIDO

Actualizado 26 de enero 2022

Investigadores biomédicos de la Universidad Case Western Reserve, EE.UU informan que su última innovación en el desarrollo de plaquetas sintéticas podría ayudar a salvar vidas al estabilizar rápidamente los coágulos para reducir la pérdida de sangre por lesiones traumáticas.

Este nuevo esfuerzo se centra en la creación de nanopartículas que imitan las plaquetas de próxima generación que ayudan a generar una red de proteínas que actúa como una red natural para estabilizar los coágulos sanguíneos y ayudar a detener el sangrado.

Durante la última década el equipo de investigadores han sido pioneros en la investigación de sistemas de plaquetas artificiales, trabajando en tecnologías terapéuticas con aplicaciones en hemostasia (detener el sangrado), trombólisis (romper coágulos sanguíneos dañinos) e inflamación (numerosas enfermedades relacionadas con las células sanguíneas).

Los investigadores detallaron sus hallazgos en un artículo publicado este mes en la revista Science Translational Medicine.

Informaron en la investigación que las nanopartículas, que los científicos llaman «nanopartículas procoagulantes que imitan plaquetas» (PPN), ayudaron a que el coágulo se formara más rápido y detuviera el sangrado en modelos animales, incluso cuando las plaquetas naturales se agotaron significativamente.

Estos resultados prometedores sugieren que este nuevo diseño de nanopartículas podría mejorar aún más el rendimiento de las tecnologías de plaquetas artificiales .

El diseño de primera generación de ese equipo ha demostrado imitar dos funciones de las plaquetas naturales. El primero es un tipo de mecanismo de «búsqueda» que ayuda a las plaquetas a detectar y luego adherirse a una lesión sangrante. El segundo es la capacidad de las plaquetas de acumularse unas sobre otras para formar un tapón, como si se apilaran sacos de arena como una barrera que detiene una inundación, en este caso una hemorragia. En el trabajo demuestras además que las PPN pueden amplificar la formación de fibrina incluso cuando se agotan las plaquetas naturales. Esto sugiere que las PPN se pueden usar como un sustituto plaquetario viable para detener el sangrado cuando los productos de transfusión de plaquetas naturales son limitados.

Sekhon UDS, Swingle K, Girish A et al. Platelet-mimicking procoagulant nanoparticles augment hemostasis in animal models of bleeding. Sci Transl Med . 2022 Jan 26;14(629):eabb8975. doi: 10.1126/scitranslmed.abb8975. Epub 2022 Jan 26.