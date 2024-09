Actualizado 23 de septiembre, 2024

Investigadores de Suiza han encontrado una sustancia que combate eficazmente los glioblastomas, al menos en el laboratorio: un antidepresivo llamado vortioxetinas capaz de cruzar la barrera hematoencefálica.

Los investigadores utilizaron una técnica llamada farmacoscopía, una plataforma de cribado especial que han desarrollado durante los últimos años. En el estudio, los investigadores trabajaron en estrecha colaboración con colegas de varios hospitales. Los glioblastomas son los primeros tumores sólidos que han investigado sistemáticamente utilizando este método con el objetivo de utilizar medicamentos existentes para nuevos propósitos.

Para el cribado, los autores del artículo publicado en Nature Medicine analizaron tejido canceroso fresco de pacientes que habían sido sometidos recientemente a cirugía en el Hospital Universitario de Zurich. Después de procesar este tejido en el laboratorio, lo evaluaron en la plataforma de farmacoscopía. Dos días después, los investigadores obtuvieron resultados que mostraban qué agentes funcionaban en las células cancerosas y cuáles no.

Los resultados dejaron claro que algunos, pero no todos, los antidepresivos probados fueron inesperadamente efectivos contra las células tumorales. Estos medicamentos funcionaron particularmente bien cuando desencadenaron rápidamente una cascada de señalización, que es importante para las células progenitoras neuronales, pero también suprime la división celular. La vortioxetina demostró ser el antidepresivo más efectivo. Los investigadores de ETH Zurich también utilizaron un modelo informático para probar más de un millón de sustancias en su eficacia contra los glioblastomas. Descubrieron que la cascada de señalización conjunta de neuronas y células cancerosas juega un papel decisivo y explica por qué algunos medicamentos neuroactivos funcionan mientras que otros no.

En el último paso, los investigadores del Hospital Universitario de Zurich probaron la vortioxetina en ratones con glioblastoma. El medicamento también mostró buena eficacia en estos ensayos, especialmente en combinación con el tratamiento estándar actual.

Lee S, Weiss T, Bühler M et al. High-throughput identification of repurposable neuroactive drugs with potent anti-glioblastoma activity. Nat Med. 2024 Sep 20. doi: 10.1038/s41591-024-03224-y. Online ahead of print.