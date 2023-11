METANÁLISIS DE LA ACEPTACIÓN DE UNA VACUNA CONTRA EL DENGUE Y SU PRECIO

Actualizado 13 de noviembre 2023

El desarrollo de una vacuna eficaz y segura para prevenir la infección por dengue lleva más de tres décadas en curso. La vacuna tetravalente contra el dengue de Takeda (TAK-003) está bajo evaluación y los datos de eficacia, seguridad e inmunogenicidad son prometedores. Asimismo el Instituto Butantán de Brasil ha autorizado una vacuna tetravalente contra el dengue, Butantan-DV.

Hasta la fecha, se ha publicado un estudio de fase II realizado en Brasil para esta vacuna, con un perfil prometedor de seguridad e inmunogenicidad.

Una gran controversia en torno a estas vacunas es la posibilidad de que las personas vacunadas puedan tener un mayor riesgo de dengue grave, especialmente los receptores seronegativos, como resultado del efecto de mejora dependiente de anticuerpos (ADE) resultante de una segunda infección heterotípica.

Teniendo esto en cuenta un grupo de investigadores de la Argentina han publicado una revisión sistemática y metanálisis para resumir la información global de los estudios que estiman la aceptación y la disposición a pagar por las vacunas contra el dengue.

En el metanálisis cuantitativo se incluyeron 19 estudios de América y Asia. El riesgo de sesgo estuvo relacionado en especial con la selección de los participantes y con los supuestos sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. El porcentaje de aceptación de la vacuna fue del 88% con cierta heterogeneidad entre los estudios. El precio dispuesto a pagar fue de U$S 47 con mayor aceptación de este precio en América. Los autores consideran la importancia de este conocimiento para la planificación de futuras estrategias de vacunación.

Orellano P, Reynoso J, Salomón OD, Vezzani D. Dengue vaccine acceptance and willingness to pay: a systematic review and meta-analysis. Public Health 2023; 224:74-81.