METAANÁLISIS SOBRE LOS EFECTOS DE LA IVERMECTINA E HIDROXICLOROQUINA

Actualizado 2 de mayo, 2021

Un reciente metaanálisis publicado en British Medical Journal evaluó los trabajos publicados sobre los efectos de la hidroxicloroquina e ivermectina en la profilaxis del COVID-19.

¿Qué es lo que ya se sabe sobre este tema?

La profilaxis es eficaz y se usa comúnmente para virus, incluidos el VIH y hepatitis B. Se están evaluando varias intervenciones como posibles agentes de profilaxis para covid-19, incluidos medicamentos reutilizados y anticuerpos basados en antivirales.

Si es eficaz contra el covid-19, la profilaxis también podría tener un impacto importante en todo el mundo para prevenir infecciones y atenuar enfermedades, especialmente en aquellos con riesgo de muerte.

Lo que agrega este estudio:

La hidroxicloroquina no redujo la tasa de infección por SARS-CoV-2, ingreso al hospital, o la mortalidad y más personas interrumpieron la hidroxicloroquina debido a eventos adversos.

Como los estudios sobre la ivermectina hasta ahora han sido pequeños, sigue siendo muy incierto si la ivermectina reduce la infección por SARS-CoV-2

Bartoszko JJ, Siemieniuk RAC, Kum E et al. Prophylaxis against covid-19: living systematic review and network meta-analysis. BMJ 2021 Apr 26;373:n949.