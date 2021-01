MENOR MORTALIDAD EN ENFERMOS CON COVID TRATADOS CON IVERMECTINA

Actualizado 25 enero 2021

Un nuevo trabajo en Chest efectuado sobre enfermos con covid concluye que el uso de la ivermectina resultó en una disminución en la mortalidad de los enfermos, en especial en aquellos que requirieron asistencia con oxígeno o asistencia mecánica respiratoria (13 %) en comparación con el grupo control (24 %). Por su parte el tiempo de extubación y de internación (7 días) no difirió entre los dos grupos. El estudio fue realizado en tres instituciones del estado de Florida de los EE.UU.

En el grupo con ivermectina, los enfermos (n=173) fueron tratados con una dosis estándar de 0.2 mg/Kg de la droga y una segunda dosis fue administrada 7 días después si el médico tratante lo consideraba necesario. El grupo control consistió en 107 enfermos con similares características al del grupo con ivermectina.

Es necesario aclarar que este estudio fue retrospectivo y como en otros, citados también en esta sección, los enfermos recibían además hidroxicloroquina (monitoreo diario del ECG) y /o azitromicina y cuyos aportes al desarrollo de la enfermedad no es conocido. La naturaleza del estudio, la carencia de información sobre la carga viral y los posibles confundidores señalan la precaución con la que se deben analizar estos datos.

Cepelowicz Rajter J, Sherman MS, Fatteh N, Vogel F, Sacks J, Rajter J-J. Use of Ivermectin Is Associated With Lower Mortality in Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019: The Ivermectin in COVID Nineteen Study. Chest 2021;159:85-92.