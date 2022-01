MENOR EFICACIA DE LOS ANTICUERPOS GENERADOS POR LA VACUNA PFIZER-BIONTECH Y LA INFECCIÓN NATURAL PARA CONTRARRESTAR A LA VARIANTE OMICRON DEL SARS-COV2

Actualizado 3 de enero 2022

El 28 de diciembre del año pasado la revista Cell publicó una investigación proveniente de Alemania donde se demostraba la mucha menor eficacia de la vacuna BNT162b2 (BNT) (Pfizer –BioNTech) y de la infección natural para contrarrestar a la variante omicron del SARS-Cov2. El trabajo aparece en el sitio en internet de la revista como manuscrito aceptado (Journal pre proof) y fue aceptado luego de tan solo 8 días de ser recibido dada la importancia de sus resultados.

Para el análisis de la forma de entrada del virus en las células se empleó el virus de la estomatitis vesicular conteniendo las proteínas SARS-CoV-2 S sabiendo por referencias que las partículas de este pseudovirus mimetizan las características del SARS-Cov2 en su entrada a las células.

Del análisis de los resultados los autores sugieren que las mutaciones en la espícula de la variante omicron le permiten al virus una mayor facilidad para penetrar en las células y que la variante evade con mucha mayor facilidad (hasta 40 veces) la acción de los anticuerpos generados por la vacunación o con 4 de los 5 anticuerpos monoclonales utilizados.

Con la misma metodología se analizó la eficacia del anticuerpo monoclonal Sotrovimab y de cocktails con Casirivimabe e Imdevimab (REGN-COV2) y del 276 Etesevimab y Bamlanivimab (Eli Lilly) concluyendo que solo el anticuerpo Sotrovimab de las empresas GSK y Vir Biotechnology mantiene su actividad contra mutaciones clave de la nueva variante omicron (B.1.1.529), incluidas las encontradas en el sitio de unión del monoclonal.

Otro resultado de importancia es que la variante omicron también sigue evadiendo con más facilidad la acción de los anticuerpos con la vacunación heteróloga en base a la vacuna BNT162b2 (ARNm) y la vacuna con adenovirus ChAdOx1 (Astra Zeneca) o con tres dosis de la primera en comparación con la variante delta aunque estas combinaciones parecen ser más efectivas que la vacunación con solo dos dosis de la vacuna BNT162b2 (Pfizer BioNTech)

Los autores indican que dos limitaciones del estudio son el número de sueros de pacientes dentro de los tres meses luego de la vacunación y el hecho de haber utilizado un pseudovirus en lugar del Sars-CoV2 debido a su no disponibilidad. Dado estos resultados agregan que se deben adaptar las vacunas existentes a las nuevas variantes virales.

