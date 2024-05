MECANISMO POR EL CUAL SE DAÑA LA AUDICIÓN POR SONIDOS MUY FUERTES

Actualizado 9 de abril, 2024

En un artículo publicado en el PNAS un grupo de investigadores descubrieron un mecanismo molecular de pérdida auditiva inducida por el ruido de mucha intensidad como se puede observar en los conciertos de música, en calles muy transitadas o en campos de batalla.

El estudio demostró que la pérdida auditiva inducida por el ruido se origina en el daño celular en el oído interno que está asociado con el exceso de zinc libre en el organismo, un mineral que es esencial para la función celular adecuada y la audición. Experimentos en ratones mostraron que los fármacos que pueden atrapar el exceso de zinc pueden ayudar a restaurar la audición perdida o, si se administran antes de una exposición esperada a un sonido fuerte, pueden proteger contra la pérdida auditiva.

Al realizar experimentos en ratones y en células aisladas del oído interno, los investigadores encontraron que horas después de que los ratones son expuestos a ruidos fuertes, su nivel de zinc en el oído interno aumenta considerablemente. La exposición a sonidos fuertes provoca una liberación sostenida de zinc en el espacio extra e intracelular que, en última instancia, conduce al daño celular y altera la comunicación celular normal.

Los investigadores están desarrollando actualmente un tratamiento con quelantes de zinc que será probado en estudios de seguridad y superados estos pasos poder ofrecer una terapéutica para los afectados.

