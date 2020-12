MECANISMO DE ENTRADA DEL SARS-Cov-2 EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Actualizado 1 de diciembre, 2020

Utilizando muestras de tejido post-mortem, un equipo de investigadores de Charité - Universitätsmedizin Berlin ha estudiado los mecanismos por los cuales el SARS-CoV-2 ingresa al cerebro de enfermos con COVID-19 y cómo el sistema inmunológico responde al virus una vez que lo hace. Los resultados, que muestran que el SARS-CoV-2 ingresa al cerebro a través de las células nerviosas de la mucosa olfativa, se han publicado en Nature Neuroscience.

Por primera vez, los investigadores han podido producir imágenes de microscopio electrónico de partículas intactas de coronavirus dentro de la mucosa olfativa.

Además de afectar los pulmones, el SARS-CoV-2 puede afectar el sistema cardiovascular, el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Más de una de cada tres personas con COVID-19 informan síntomas neurológicos como pérdida o cambio en el sentido del olfato o del gusto, dolores de cabeza, fatiga, mareos y náuseas.

La forma en que el virus se mueve desde las células nerviosas aún no se ha esclarecido por completo y los investigadores sugieren que el virus se mueve de una célula nerviosa a otra para llegar al cerebro aunque . Es probable que el virus también se transporte a través de los vasos sanguíneos, ya que también se encontró evidencia del virus en las paredes de los vasos sanguíneos del cerebro. Otros ejemplos de este tipo de invasión al tejido cerebral incluyen el virus del herpes simple y el virus de la rabia.

Los investigadores también estudiaron la forma en que el sistema inmunológico responde a la infección por SARS-CoV-2. Además de encontrar evidencia de células inmunes activadas en el cerebro y en la mucosa olfativa también las detectaron en el líquido cerebral. En algunos de los casos estudiados, los investigadores también encontraron daño tisular causado por un accidente cerebrovascular como resultado de la tromboembolia. También encontramos SARS-CoV-2 en áreas del cerebro que controlan funciones vitales, como la respiración y no se puede descartar que, en pacientes con COVID-19 grave, la presencia del virus en estas áreas del cerebro tenga un impacto exacerbado en la función respiratoria, que se suma a los problemas respiratorios debido a la infección pulmonar por SARS-CoV-2. Pueden surgir problemas similares en relación con la función cardiovascular.

