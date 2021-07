MÁS ALLÁ DE LA EDAD: LA FRAGILIDAD COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN TERAPIA INTENSIVA

Actualizado 20 de julio 2021

La gravedad de la fragilidad del adulto mayor al ingreso a UTI se asocia de forma independiente con la sobrevida y debe tenerse en cuenta a la hora de determinar los objetivos de atención y los planes de tratamiento ante situaciones críticas. La fragilidad clínica es un estado caracterizado por una capacidad reducida para mantener o restaurar la homeostasis física, psicológica o cognitiva en sujetos sometidos a factores de estrés.

Durante la pandemia de COVID-19, la fragilidad se utilizó (en lugar de la edad cronológica) como parte de la evaluación holística para identificar personas con mayor o menor probabilidad de beneficiarse de los cuidados intensivos. Sin embargo, la fiabilidad de la evaluación realizada por los intensivistas en comparación con los geriatras, puede ser inferior, lo que sugiere un posible sesgo en las discusiones sobre pronóstico y objetivos de atención. Este artículo publicado en CHEST parte de la pregunta: ¿Es la fragilidad, evaluada sistemática y multidimensionalmente durante el período previo al ingreso a UTI, un predictor independiente de sobrevida a un año entre adultos mayores con enfermedades críticas?

El trabajo analizó retrospectivamente una cohorte de 24.499 adultos (≥ 65 años) admitidos en UTI, mediante una evaluación sistemática de la fragilidad en un programa de cuidados domiciliarios, dentro de los 180 días previos al ingreso hospitalario. El 26.4% (6 467) recibieron asistencia respiratoria mecánica (ARM). Se compararon 3 instrumentos: Clinical Frailty Scale (CFS); Frailty Index – Acute Care (FI-AC); y Changes in Health, End-Stage Disease, Signs, and Symptoms Scale (CHESS).

En general, la mortalidad aumentó acorde con la gravedad de la fragilidad basal tanto en la cohorte global como en ambos subgrupos con y sin ARM. Los modelos de predicción de la supervivencia a 30, 90 y 365 días del ingreso a UTI ajustados a medidas de fragilidad basal fueron más predictivos que los ajustados sólo por edad, sexo, situación clínica principal y condición socioeconómica.

Este estudio demuestra la importancia de la continuidad del cuidado y la evaluación integral e idónea en la toma de decisiones respecto de los objetivos de tratamiento y pronóstico en adultos mayores ante situaciones críticas.

Turcotte LA, Zalucky AA, Stall NM et al. Baseline Frailty as a Predictor of Survival after Critical Care: a Retrospective Cohort Study of Older Adults Receiving Home Care in Ontario, Canada, CHEST (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.06.009.

