LOS TRES PROCEDIMIENTOS MÉDICOS CON MAYOR FRECUENCIA DE SUBEJECUCIÓN Y SOBREEJECUCIÓN

Actualizado 28 de febrero, 2022

Un nuevo estudio publicado en el Canadian Medical Association Journal, identificó 228 prácticas clínicas en Canadá que se usan de manera inapropiada, siendo la infrautilización más común que el uso excesivo. Aunque proveniente de otro país la investigación puede ayudar a los profesionales de la salud, las organizaciones y los gobiernos a mejorar la atención al paciente y los resultados de salud.

Los autores señalan que el hallazgo dominante de la investigación es que existen grandes diferencias entre la atención que las personas deberían recibir y la atención que reciben; en promedio, el 30,0 % de la atención que reciben las personas se consideró inapropiado.

Los investigadores incluyeron 174 estudios que evaluaron si las prácticas clínicas en Canadá cumplían con las pautas basadas en evidencia. En conjunto, estos estudios incluyeron 228 prácticas clínicas y evaluaron casi 29 millones de casos entre 2007 y 2021. Los investigadores encontraron una atención inadecuada en el 30 % de los casos, con una mediana de puntuación del 44 % para la infrautilización y una mediana del 14 % para la sobreutilización en el diagnóstico y terapéutica.

Ciertos diagnósticos estaban infrautilizados, como las pruebas de hemoglobina glicosilada, los análisis de sangre del panel de lípidos y los exámenes oculares para diabéticos. Los diagnósticos más utilizados en exceso fueron el análisis en sangre para la hormona estimulante de la tiroides, las radiografías de tórax y las pruebas de Papanicolaou.

Squires JE, Cho-Young D, Aloisio, LD et al. Inappropriate use of clinical practices in Canada: a systematic review. CMAJ February 28, 2022 194 (8) E279-E296; DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.211416