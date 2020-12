LOS NIÑOS EN EL PREESCOLAR NO PUEDEN VER EN UNA ESCENA A LAS MONTAÑAS CON UN GATO DELANTE DE ELLAS

Actualizado 28 noviembre, 2020

El experimento parece sencillo de poder ser resuelto, esto es recordar las montañas en una escena donde enfrente de ellas hay un gato. Un estudio informa que estas habilidades cerebrales para reconocer estos objetos requieren de un tiempo evolutivo y que los niños en edad preescolar son incapaces de hacerlo.

El estudio involucró a 69 niños en edad preescolar con una edad promedio de 5años y 80 adultos. A los participantes se les mostró primero una fotografía de un objeto (árbol, gato, automóvil, tobogán o persona) superpuesto a una escena (playa, calle, oficina, montaña o cocina) y se les pidió que recordaran el objeto o la escena. Luego en una serie de fotos con más objetos y escenas se les pidió que indicaran si volvían a ver la escena u objeto que se les dijo que recordaran de la primera foto. Los adultos tuvieron pocos problemas para prestar atención al objeto relevante o la escena y recordar cuándo lo volvieron a ver. Pero los niños tuvieron problemas para reconocer una escena cuando apareció en la segunda foto, esto es se concentraban tanto en el gato por ejemplo que luego no reconocerán la misma montaña.

Los resultados sugieren que los niños pequeños tienden a prestar atención a los objetos en lugar de a las escenas, incluso cuando la tarea es prestar atención a las escenas. No es que los niños no puedan concentrarse en las escenas, lo hacen cuando los objetos no compiten por la atención con las escenas. Al principio del desarrollo los objetos son las cosas principales en las que enfocarse, donde, los objetos juegan un papel importante en el desarrollo del lenguaje. Muchas de las primeras palabras que aprenden los niños son etiquetas para objetos. También hay evidencia de que durante el desarrollo del cerebro, las regiones que apoyan el reconocimiento de objetos se desarrollan antes que las regiones que apoyan el reconocimiento de escenas.

Darby KP, Deng SW, Walther DB, Sloutsky VM. The development of attention to objects and scenes: From object‐biased to unbiased. Child Dev 2020 Nov 19. doi: 10.1111/cdev.13469. Online ahead of print. https://doi.org/10.1111/cdev.13469