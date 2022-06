LOS FACTORES AMBIENTALES Y EL RIESGO DE MUERTE

Actualizado 26 de junio, 2022

Según muestra un nuevo estudio, Junto con la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo, los factores ambientales como la contaminación del aire son altamente predictivos de las posibilidades de muerte de las personas, especialmente de un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular. El estudio fue dirigido por investigadores de centros de salud en los EE.UU e Irán.

Según la Organización Mundial de la Salud, una cuarta parte de todas las muertes en todo el mundo ahora se pueden atribuir a factores ambientales, incluida la mala calidad del aire y el agua, la falta de saneamiento y la exposición a productos químicos tóxicos.

Los investigadores analizaron los datos recopilados hasta diciembre de 2018. Luego crearon un modelo predictivo sobre el riesgo general de muerte y el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular.

Los datos del artículo muestran que la exposición a niveles superiores al promedio de contaminación del aire exterior aumentó el riesgo de muerte en un 20 % y el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en un 17 %.

El uso de estufas de leña o de querosén, sin ventilación adecuada a través de una chimenea, para cocinar o calentar la casa también aumenta el riesgo general de muerte (en un 23 % y un 9 %) y el riesgo de muerte cardiovascular (en un 36 % y un 19 %). Vivir lejos de clínicas médicas especializadas y cerca de carreteras muy transitadas también aumentó el riesgo de muerte.

Publicado en la revista PLOS ONE en línea el 24 de junio, los hallazgos provienen de datos de salud personal y ambiental recopilados de 50 045 aldeanos rurales, en su mayoría pobres, que viven en la región nororiental de Golestán en Irán. Todos los participantes del estudio tenían más de 40 años y aceptaron que se controlara su salud durante las visitas anuales con investigadores que datan de 2004.

Los investigadores dicen que su última investigación no solo identifica los factores ambientales que representan el mayor riesgo para el corazón y la salud en general, sino que también agrega evidencia científica muy necesaria de personas en países de bajos y medianos ingresos. La investigación tradicional sobre los factores de riesgo ambientales, señalan los investigadores, ha favorecido a las poblaciones urbanas en países de altos ingresos con un acceso mucho mayor a los servicios de atención médica modernos.

En comparación con quienes tienen un acceso más fácil a los servicios médicos especializados, los que viven más lejos de las clínicas con laboratorios de cateterismo capaces de desbloquear las arterias obstruidas, por ejemplo, tenían un riesgo de muerte un 1% mayor por cada 10 kilómetros de distancia. En Golestán, la mayoría de la gente vive a más de 80 kilómetros de distancia de estas modernas instalaciones.

Los resultados del estudio también mostraron que un tercio de los participantes del estudio que vivían a menos de 500 metros de una carretera principal tenían un 13 % más de riesgo de muerte.

De acuerdo a los autores los resultados son una nueva oportunidad para que los formuladores de políticas de salud reduzcan la carga de la enfermedad en sus comunidades al mitigar el impacto de los factores de riesgo ambientales, como la contaminación del aire, en la salud cardiovascular.

Por el contrario, el estudio mostró que otros factores ambientales incluidos en el análisis (niveles de ingresos bajos en el vecindario, mayor densidad de población y demasiada exposición a la luz nocturna) no eran predictores independientes del riesgo de muerte, a pesar de que investigaciones anteriores en entornos principalmente urbanos sugirieron lo contrario.

Hadley MB, Nalini M, Adhikari S et al. Spatial environmental factors predict cardiovascular and all-cause mortality: Results of the SPACE study. PLoS One 2022 Jun 24;17(6):e0269650. doi: 10.1371/journal.pone.0269650. eCollection 2022.