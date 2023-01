LOS DOS ARTÍCULOS MÁS CONSULTADOS DEL JAMA EN 2022

Actualizado 2 de enero 2023

De los 13 revistas que componen la red JAMA, en 8 de ellas un trabajo sobre COVID fue el más consultado durante el año 2022. Presentamos los dos primeros y el lector interesado podrá consultar en la referencia los trabajos más vistos en la esa red.

El primero de ellos con unas 941 000 consultas fue sobre un tema muy debatido en torno a COVID-19: el riesgo de inflamación cardíaca asociada con las vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm) y que debe considerarse en el panorama de los beneficios de la vacunación contra la COVID-19.

En un análisis de aproximadamente 192 millones de personas en los EE. UU. que recibieron vacunas COVID-19 basadas en ARNm desde diciembre de 2020 hasta agosto de 2021, se informaron 1626 casos probables o confirmados de miocarditis dentro de una semana de vacunación. La mayoría de los casos ocurrieron entre varones de 12 a 24 años después de recibir una segunda dosis. Sin embargo, incluso en este grupo, el riesgo de desarrollar miocarditis fue raro. Los de mayor riesgo fueron los adolescentes varones de 16 a 17 años, cuya tasa de miocarditis después de una segunda dosis fue de 106 por millón de dosis de la vacuna BNT162b2.

El artículo señala que no hubo muertes relacionadas con miocarditis confirmadas entre personas de 30 años o menos que no tenían otra causa identificable de muerte.

El segundo trabajo más consultado, con 748 000 consultas es la confirmación de la falta de efecto de la ivermectina en la evolución del covid-19. El ensayo clínico aleatorizado fue realizado en Malasia confirmando que que la administración de 0.4 mg de ivermectina por kilogramo de peso corporal durante 5 días dentro de la primera semana de desarrollar COVID-19 no evitó que la enfermedad progresara a un caso grave. El fármaco antiparasitario se asoció con un mayor riesgo, de enfermedad grave aunque sin alcanzar un valor significativo.

Oster ME, Shay DK, MD,Su JR et al. Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021. JAMA 2022;327:331-40.

Naggie S, Boulware DR, Lindsell CJ et al. Effect of Ivermectin vs Placebo on Time to Sustained Recovery in Outpatients With Mild to Moderate COVID-19. A Randomized Clinical Trial. JAMA 2022;328:1595-603.