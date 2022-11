LIMITACIONES DE LA TELEMEDICINA EN REUMATOLOGÍA

Actualizado 2 de noviembre, 2022

En un estudio publicado en Rheumatology, Sloan et al. han investigado la aceptabilidad

de tele-reumatología entre los pacientes y médicos y las limitaciones identificadas

que podría informar el desarrollo de este enfoque cada vez más corriente.

El estudio se basó en una encuesta en 1 340 pacientes adultos y 111 médicos que participaron

que se realizó entre Abril y julio de 2021 en el Reino Unido.

Se incluyeron las personas con diagnóstico de una condición reumatológica inflamatoria autoinmune que recibió al menos una cita de telemedicina (teléfono o video).

La asociación médico-paciente fue el problema principal que se evaluó en el estudio. La mayoría de los médicos (90%) y de los pacientes (69%) informaron que las consultas de telemedicina eran peores para establecer o mantener la relación médico-paciente que las consultas presenciales.

En cerca del 50 % la comunicación con los médicos se calificó peor por telemedicina que por presencial y muchos pacientes informaron sentirse más apurados que en las consultas en forma presencial. Un dato muy particular fue que más del 60 % de los pacientes dijo que esta metodología era más conveniente.

Otro aspecto importante de la tele-reumatología examinado en el estudio fue la percepción de la exactitud de evaluación. La mayoría de los pacientes (86%) y de los médicos (93%) percibieron que la precisión del diagnóstico fue peor que en la consulta presencial, muy a menudo a la ausencia de exámenes y pruebas. También se duda que este tipo de consulta haga ganar tiempo al médico.

Estos hallazgos son consistentes con los de otros estudios, y reflejan una gran ventaja

de la telemedicina, que es localización independiente. La telemedicina permite

ahorrar viajes, tiempo y costos para los pacientes, que pueden ser

particularmente beneficiosos para aquellos en áreas rurales.

En conclusión, aunque la pandemia de COVID-19 ha provocado una rápida transición hacia la

Telemedicina, esta metodología plantea preocupaciones sobre la precisión de la evaluación,

construcción de relaciones médicas y desigualdades potenciales entre los tipos de enfermos.

Para algunos pacientes de reumatología, la telemedicina es conveniente y aceptable, pero la selección y elección cuidadosas son importantes.

Sloan M, Lever E, Harwood R et al. Telemedicine in rheumatology: a mixed methods study exploring acceptability, preferences and experiences among patients and clinicians. Rheumatology (Oxford) 2022; 61:2262-74.