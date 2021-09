LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA EN URUGUAY Y SU EFECTO SOBRE LOS ACCIDENTES DE AUTO

Actualizado 16 de septiembre, 2021

Es conocido que el consumo de cannabis perjudica la conducción de automóviles pero hasta el presente no se habían estudiado los efectos de la legalización de su consumo recreacional con la cantidad de accidentes con automóviles. En Uruguay el consumo recreacional de marihuana fue legalizado en diciembre de 2013 y el presente estudio investigó este posible efecto. El trabajo fue publicado en Addiction de este año y citado más abajo.

Se analizaron las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito de conductores de vehículos de motor ligero y motociclistas en ciudades (Montevideo) y cuatro provincias rurales (Colonia, Florida, Río Negro y San José) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

Los cambios se compararon frente a las tendencias modeladas en ausencia de legalización con datos recolectados de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Uruguay y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La legalización del cannabis se asoció con un aumento inmediato del 52% en la tasa de letalidad de los conductores de vehículos ligeros, sin cambios en la tasa de mortalidad de los motociclistas.

En la ciudad de Montevideo, la legislación se asoció con un aumento absoluto en la tasa de mortalidad de conductores de vehículos ligeros pero no se observaron asociaciones significativas en entornos rurales.

Nazif-Munoz JI, Oulhote Y, Ouimet MC.The association between legalization of cannabis use and traffic deaths in Uruguay.Addiction 2020;115:1697-706.