LAS CÉLULAS “NORN” RENALES SON LAS PRINCIPAL FUENTE DE ERITROPOYETINA

Actualizado 4 septiembre , 2023

En un artículo publicado en Nature Medicine, científicos del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel y de laboratorios en Europa y los Estados Unidos identificaron un subconjunto raro de células renales que son los principales productores de eritropoyetina (EPO). Los investigadores las llamaron células Norn, en honor a las criaturas mitológicas nórdicas que se cree que tejen los hilos del destino. El descubrimiento tiene un potencial transformador para los pacientes con anemia.

Revelar las células productoras de EPO es vital porque, por un lado, más del 10 % de la población tiene enfermedades renales crónicas que a menudo afectan la producción de EPO, que, después del nacimiento, ocurre principalmente en los riñones. La anemia resultante puede, en casos graves, ser letal. Hasta hace poco, la única forma de tratar a las personas con este tipo de anemia era con EPO producida por tecnología de ADN recombinante. El descubrimiento de las células Norn puede arrojar nueva luz sobre el funcionamiento de los medicamentos EPO existentes y ayudar a los científicos a desarrollar otros nuevos.

La EPO es el principal regulador de la eritropoyesis y la homeostasis del oxígeno. A pesar de su importancia fisiológica, los contextos moleculares y genómicos de las células responsables de la producción renal de EPO siguen sin ser claros, lo que limita las terapias más efectivas para la anemia. Los investigadores realizaron una compleja técnica de biología molecular ( secuenciación de ARN unicelular y cromatina accesible por transposasa (ATAC)) de un ratón reportero de EPO para identificar molecularmente las células productoras de EPO en condiciones hipóxicas.

Los hallazgos indican que una población distinta de estroma renal, las células Norn, es la principal fuente de producción de EPO endocrina en ratones. Utilizaron estos conjuntos de datos para identificar los marcadores, las vías de señalización y los circuitos transcripcionales característicos de las células Norn. Usando la secuenciación de ARN de una sola célula y la hibridación in situ de ARN en tejidos de riñón humano, proporcionamos evidencia adicional de que esta población celular se conserva en humanos. Estos hallazgos preliminares abren nuevas vías para diseccionar funcionalmente la regulación del gen EPO en la salud y la enfermedad y pueden servir como base para mejorar las terapias estimulantes de la eritropoyesis.

