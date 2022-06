LA TEMPERATURA DE LOS CEREBROS DE PERSONAS SANAS ES SUPERIOR A LOS 40 GRADOS

Actualizado 11 de junio, 2022

La profunda sensibilidad de la función neuronal a la temperatura implica que el cerebro debería ser isotérmico pero una investigación ha demostrado que la temperatura normal del cerebro humano varía mucho más de lo que se pensaba En hombres y mujeres sanos, en los que la temperatura bucal suele ser inferior a 37 °C, la temperatura cerebral media es de 38.5 °C, y las regiones cerebrales más profundas suelen superar los 40 °C, especialmente en las mujeres durante el día.

El trabajo fue publicado en Brain de esta semana.

Los investigadores emplearon una técnica de exploración del cerebro llamada espectroscopia de resonancia magnética (MRS) para producir el primer mapa 4D de la temperatura del cerebro humano sano. Este mapa anula varias suposiciones previas y muestra hasta qué punto la temperatura del cerebro varía según la región del cerebro, la edad, el sexo y la hora del día. Es importante destacar que estos hallazgos también desafían la creencia generalizada de que la temperatura del cerebro y del cuerpo humano es la misma.

Para estudiar el cerebro sano, los investigadores reclutaron a 40 voluntarios, de entre 20 y 40 años, para ser escaneados por la mañana, la tarde y la noche durante un día. La temperatura cerebral promedio fue de 38,5 °C, más de dos grados más que la medida debajo de la lengua.

Mientras que la superficie del cerebro era generalmente más fría, las estructuras cerebrales más profundas estaban frecuentemente a más de 40°C; siendo la temperatura cerebral más alta observada de 40,9 °C. En todos los individuos, la temperatura cerebral mostró una variación constante de la hora del día en casi 1°C, con temperaturas cerebrales más altas observadas en la tarde y las más bajas en la noche.

En promedio, los cerebros femeninos estaban alrededor de 0.4 °C más calientes que los cerebros masculinos. Esta diferencia de sexo probablemente fue impulsada por el ciclo menstrual, ya que la mayoría de las mujeres fueron escaneadas en la fase posterior a la ovulación de su ciclo, y la temperatura de su cerebro era alrededor de 0.4 °C más cálida que la de las mujeres escaneadas en su fase previa a la ovulación.

Los resultados también mostraron que la temperatura del cerebro aumentó con la edad en el rango de 20 años de los participantes, sobre todo en las regiones profundas del cerebro, donde el aumento promedio fue de 0.6 °C. Los investigadores proponen que la capacidad del cerebro para enfriarse puede deteriorarse con la edad.

Para explorar las implicaciones clínicas los investigadores analizaron los datos recopilados en 114 pacientes que habían sufrido una lesión cerebral traumática de moderada a grave. La temperatura cerebral promedio de los pacientes fue de 38.5 °C, pero varió aún más, de 32.6 a 42.3 °C.

De 100 pacientes para los que había suficientes datos para evaluar los ritmos diarios, solo una cuarta parte tenía un ritmo diario en la temperatura cerebral. Centrándose en los predictores de supervivencia en cuidados intensivos, los investigadores encontraron que las mediciones de la temperatura cerebral absoluta tenían un uso limitado, pero la variación diaria de la temperatura cerebral estaba fuertemente relacionada con la supervivencia; de hecho, de los pacientes con TBI con un ritmo diario de temperatura cerebral, solo el 4% murió en terapia intensiva atención, frente a un 27% que no tenía ese ritmo.

Junto con los datos de personas sanas, los hallazgos de este trabajo plantean preguntas importantes sobre el uso de intervenciones para modificar o controlar la temperatura del paciente en la clínica.

