LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA D DURANTE CINCO AÑOS REDUJO LA TASA DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES EN UN 22 % EN COMPARACIÓN CON EL PLACEBO

Actualizado 5 de febrero, 2022

Las enfermedades autoinmunes son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a medida que las personas envejecen. Aunque hay pocos tratamientos efectivos , estudios preclínicos han sugerido que los suplementos, incluidos la vitamina D y los ácidos grasos omega-3 (o n-3), pueden tener efectos beneficiosos.

En un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal, investigadores del Brigham and Women’s Hospital evaluaron si tomar suplementos de vitamina D y/o ácidos grasos omega podría afectar las tasas de estas enfermedades.

El estudio, denominado VITAL fue aleatorio, doble ciego, controlado con placebo de 25 871 hombres (de 50 años en adelante) y mujeres (de 55 años en adelante) en los EE. UU. Los participantes fueron tratados con suplementos diarios de vitamina D3 (2000 UI) o los ácidos grasos omega-3, 1 gramo) contra placebo.

Los participantes respondieron cuestionarios sobre nuevos diagnósticos de enfermedades, incluida la artritis reumatoide, la polimialgia reumática, la enfermedad tiroidea autoinmune, la psoriasis y la enfermedad inflamatoria intestinal desde el inicio hasta una mediana de 5.3 años de seguimiento.

Entre las personas que fueron aleatorizados para recibir vitamina D, 123 en el grupo de tratamiento y 155 en el grupo de placebo fueron diagnosticados con una enfermedad autoinmune confirmada (22 % de reducción, p=0.05). Entre los que estaban en el brazo de ácidos grasos, las enfermedades autoinmunes confirmadas ocurrieron en 130 participantes en el grupo de tratamiento y 148 en el grupo de placebo (p=0.19). La suplementación con ácidos grasos omega-3 solos no redujo significativamente la incidencia de EA, pero el estudio sí encontró evidencia de un mayor efecto después de una duración más prolongada de la suplementación.

Esta sería la primera evidencia directa que la administración diaria de vitamina D puede reducir la incidencia de enfermedades autoinmunes y lo que parece un efecto más pronunciado después de dos años del tratamiento.

