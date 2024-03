LA SOBREMEDICACIÓN DE LA MENOPAUSIA

Actualizado 18 de marzo, 2024

La menopausia es una etapa de la vida para la mitad de la población mundial y generalmente se representa de manera negativa. Sin embargo, las experiencias de las mujeres durante la menopausia son únicas y varían enormemente.

Los expertos advierten sobre la sobremedicalización de la menopausia y piden un nuevo enfoque en cómo la sociedad percibe la menopausia y apoya a las mujeres a medida que envejecen.

La serie sobre menopausia de The Lancet 2024 argumenta que una narrativa simplificada de la menopausia como un problema de salud que se resuelve reemplazando hormonas no se basa en evidencia y desvía la atención de la necesidad de cambios sustanciales en la sociedad en cuanto a cómo se percibe y trata la menopausia, y a las mujeres de mediana edad/mayores en general, en todo el mundo.

Se destaca cómo algunos grupos, como aquellos que experimentan menopausia temprana o menopausia inducida por tratamiento contra el cáncer, a menudo no reciben atención óptima. También cuestiona la suposición de que la menopausia a menudo causa problemas de salud mental e identifica grupos específicos en riesgo que pueden necesitar apoyo adicional.

Los autores argumentan que un cambio en la narrativa para ver la menopausia como parte del envejecimiento saludable reduciría el estigma y la sobremedicalización, empoderando a las mujeres para navegar por esta etapa de la vida, reconocidas y apoyadas por médicos, investigadores, lugares de trabajo y la sociedad en general.

Se necesita un nuevo enfoque para la menopausia que mejor prepare y apoye a las mujeres durante la mediana edad, yendo más allá de los tratamientos médicos, para empoderar a las mujeres mediante información de alta calidad sobre síntomas y tratamientos, atención clínica empática y ajustes en el lugar de trabajo según sea necesario, según esta nueva serie de cuatro artículos publicados en

The Lancet y de los cuales mencionamos solo el primero de los artículos.

