LA SALIVA DE LOS MOSQUITOS DEBILITA LAS DEFENSAS CONTRA LOS VIRUS DEL DENGUE

Actualizado 6 de abril, 2023

Una nueva investigación revela que la saliva de los mosquitos infectados con el virus del dengue contiene una sustancia que debilita el sistema inmunológico humano y facilita que las personas se infecten con estos virus potencialmente mortales al afianzar la infección

Cerca de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer dengue y aproximadamente 400 millones de personas se infectan cada año. La mayoría de las personas tendrán casos leves, pero aproximadamente 1 de cada 20 desarrollará una enfermedad grave que puede provocar shock, hemorragia interna y la muerte. Es posible contraer dengue repetidamente, ya que es causado por cuatro virus relacionados transmitidos en especial por la especie de mosquito Aedes aegypti. Hasta el momento no hay tratamiento específico para la infección.

En un trabajo publicado en Plos Pathog , García-Blanco y su equipo descubrieron que la saliva de los mosquitos infectados contenía no solo el virus del dengue , sino también moléculas producidas por el virus que pueden mitigar la respuesta inmunitaria del cuerpo. La inyección de estas moléculas, llamadas sfRNA, durante la picadura del mosquito hace más probable que la víctima se infecte con dengue.

Demostraron que la incubación con saliva de mosquito que contiene niveles más altos de sfRNA da como resultado una mayor infectividad del virus en una línea celular de hepatoma humano y fibroblastos dérmicos primarios humanos. La transfección de 3’UTR RNA antes de la infección por DENV2 inhibió la inducción y señalización de interferón tipo I y III y mejoró la replicación viral. Por lo tanto, postulan que el sfRNA presente en las vesículas extracelulares salivales se entrega a las células en el sitio de la picadura para inhibir la inmunidad innata y mejorar la transmisión del virus del dengue.

Los autores sugieren que sustancias similares que amortiguan el sistema inmunológico que acompañan a otras infecciones transmitidas por mosquitos, como el Zika, Nilo Occidental y la fiebre amarilla. Es poco probable que las moléculas específicas aquí se apliquen a la malaria, pero el concepto es generalizable a las infecciones virales”.

Estos hallazgos brindan nuevas perspectivas sobre cómo se podrían contrarrestar las infecciones por el virus del dengue desde la primera picadura del mosquito.

