LA REANIMACIÓN AGRESIVA TEMPRANA CON LÍQUIDOS DE LA PANCREATITIS AGUDA DEBE SER ABANDONADA

Actualizado 13 de octubre, 2022

En los afectados por pancreatitis aguda se recomienda su reanimación temprana y agresiva. El estudio Waterfall recién publicado en el NEJM mostró que esta forma de reanimación producía mayor sobrecarga de volumen de los afectados, no era segura y no mejoraba su pronóstico en relación a una reanimación moderada con líquidos.

En el estudio efectuado en 18 centros se asignaron al azar a pacientes que presentaban pancreatitis aguda para recibir reanimación agresiva o moderada dirigida por objetivos con solución de Ringer lactato. La reanimación agresiva con líquidos consistió en un bolo de 20 ml por kilogramo de peso corporal, seguido de 3 ml por kilogramo por hora. La reanimación moderada con líquidos consistió en un bolo de 10 ml por kilogramo en pacientes con hipovolemia o ningún bolo en pacientes con normovolemia, seguido de 1.5 ml por kilogramo por hora en todo este grupo.

Los casos fueron evaluados a las 12, 24, 48 y 72 horas, y la reposición de líquidos se ajustó de acuerdo con el estado clínico del paciente. El resultado primario fue el desarrollo de pancreatitis moderadamente grave o grave durante la hospitalización. El principal resultado de seguridad fue la sobrecarga de líquidos.

En este ensayo aleatorizado que involucró a pacientes con pancreatitis aguda, la reanimación agresiva temprana con líquidos resultó en una mayor incidencia de sobrecarga de líquidos sin mejoría en los resultados clínicos. Por lo tanto esta forma de reanimación agresiva debe ser abandonada.

de-Madaria E, Buxbaum JL, Maisonneuve P et al. Aggressive or Moderate Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis. N Engl J Med 2022; 387:989-1000.