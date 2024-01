LA PRIMERA VACUNA PARA EL MELANOMA EN FASE TEMPRANA DE EVOLUCIÓN

Actualizado 18 de enero, 2024

Esta semana se informó por numerosos medios públicos que una vacuna argentina para el melanoma podría estar disponible a partir de marzo de este año luego de la aprobación de la misma por la ANMAT.

La vacuna VACCIMEL en combinación con BCG y GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor human) demostró ser mucho menos tóxica que el fármaco interferón y prolongar más la sobrevida libre de metástasis en pacientes con melanoma en estadios tempranos de la enfermedad tal como fue demostrado en un estudio de fase II publicados en la revista Frontiers in Immunology dirigido por el Dr José Mordoh de la Fundación Leloir.

Los resultados fueron muy alentadores ya que el 50 % de los enfermos tratados con VACCIMEL recayó a los 96 meses mientras que la mitad de aquéllos tratados con interferón lo hizo a los 13 meses. Cuatro años después de la vacunación, 3 de cada 4 pacientes no presentaron metástasis a distancia

Los estudios clínicos de fase I y II fueron realizados en el Instituto Alexander Fleming de CABA.

Contaron con el patrocinio del Laboratorio Pablo Cassará mientras que la financiación de las investigaciones estuvo a cargo de la Fundación Sales; la Fundación Cáncer (FUCA), de la que depende el Centro de Investigaciones Oncológicas donde se produjeron las vacunas y se analizaron las muestras de los pacientes y de instituciones oficiales que dieron también su apoyo para el desarrollo de estas investigaciones.

Mordoh A, Aris M, Carri I et al. An Update of Cutaneous Melanoma Patients Treated in Adjuvancy With the Allogeneic Melanoma Vaccine VACCIMEL and Presentation of a Selected Case Report With In-Transit Metastases. Clinical Trial Front Immunol 2022 Apr 1:13:842555. doi: 10.3389/fimmu.2022.842555. eCollection 2022.