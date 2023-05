LA PARATIROIDECTOMÍA NO TIENE EFECTOS SOBRE LA FUNCIÓN RENAL EN ADULTOS MAYORES CON HIPERPARATIROIDISMO

Actualizado 6 de mayo 2023

El hiperparatiroidismo primario está asociado a un mayor riesgo de enfermedad renal crónica (ERC). El único tratamiento es la paratiroidectomía de una o más glándulas paratiroides anormales. Las guías actuales recomiendan la paratiroidectomía en pacientes con hiperparatiroidismo primario y ERC, en parte para mitigar el riesgo y los efectos de la progresión de la ERC. Sin embargo, existen datos limitados que documentan la asociación de este procedimiento con la función renal a largo plazo para respaldar esta recomendación.

Un ensayo aleatorizado simulado utilizando datos de observación de más de 43 000 adultos con hiperparatiroidismo primario encontró que la paratiroidectomía no tuvo un efecto estimado sobre la función renal a largo plazo en adultos mayores. Por otro lado la paratiroidectomía temprana puede preservar la función renal en pacientes menores de 60 años con hiperparatiroidismo primario. El estudio se publicó en el Annals of Internal Medicine.

Los autores, profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford estudiaron a 43 697 adultos diagnosticados con hiperparatiroidismo primario para comparar la incidencia de una disminución sostenida en la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) de al menos 50 % para aquellos tratados con paratiroidectomía versus tratamiento no quirúrgico. Los investigadores encontraron que la incidencia acumulada ponderada de una disminución sostenida de la TFGe de al menos un 50 % fue del 5 % a los 5 años, independientemente de cómo se manejara el hiperparatiroidismo primario. En la cohorte general, no hubo diferencia en la tasa ajustada de una disminución sostenida de la TFGe entre los pacientes tratados con paratiroidectomía versus tratamiento no quirúrgico. Los análisis de subgrupos indicaron que los pacientes menores de 60 años tratados con paratiroidectomía temprana tenían más probabilidades de preservar la función renal a largo plazo.

Según los autores, estos hallazgos sugieren que la preservación de la función renal no debe ser una consideración principal al tomar decisiones de tratamiento sobre la paratiroidectomía en adultos mayores con hiperparatiroidismo primario y que centrarse en el riesgo de fractura y la calidad de vida es más importante en este grupo. Sin embargo, los médicos deben discutir el beneficio potencial de la paratiroidectomía temprana para reducir el riesgo de ERC y las complicaciones asociadas en pacientes menores de 60 años con diagnóstico de hiperparatiroidismo primario.

