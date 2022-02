LA OBESIDAD INDUCE LA APARICIÓN DE CÁNCER

Actualizado 27 de enero, 2022

El cáncer es causado por cambios genéticos que rompen las restricciones normales sobre el crecimiento celular. Se sabe que la obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, pero la pregunta hasta ahora ha sido ¿por qué? Ahora, investigadores de la Universidad de Bergen han demostrado que los lípidos asociados con la obesidad hacen que las células cancerosas sean más agresivas y propensas a formar tumores reales.

Los investigadores han descubierto que el entorno modificado que rodea a la célula cancerosa, de un cuerpo de peso normal a uno con sobrepeso u obesidad, empuja a la célula cancerosa a adaptarse. Esto permite que las células malignas formen un tumor, en otras palabras, incluso en ausencia de nuevas mutaciones genéticas, la obesidad aumenta el riesgo de que se formen tumores.

Si bien no existe una correlación con mutaciones específicas, la adaptación celular a la obesidad se rige por el ácido palmítico (PA) y conduce a una mayor capacidad de formación de tumores de las células de cáncer de mama. Este proceso se rige epigenéticamente a través de una mayor ocupación de cromatina del factor de transcripción CCAAT/proteína beta de unión a potenciadores (C/EBPB). La activación epigenética inducida por la obesidad de C/EBPB regula las propiedades similares al tallo del cáncer mediante la modulación de la expresión de reguladores clave aguas abajo, incluidos CLDN1 y LCN2. Estos hallazgos demuestran que la obesidad impulsa la adaptación celular a la PA impulsa la iniciación del tumor en el entorno obeso a través de la activación de una red transcripcional dependiente de C/EBPB.

La obesidad es la causa de aproximadamente 500 000 nuevos casos de cáncer cada año, un número que se espera que crezca a medida que las tasas de obesidad continúan aumentando.

