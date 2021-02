LA INTERLEUQUINA 33 Y SU PAPEL EN EL CÁNCER DE PÁNCREAS

Actualizado 22 febrero, 2021

La citocina interleucina (IL) ‐33 tiene un papel fundamental en las enfermedades alérgicas y en el cáncer. IL-33 se localiza en el núcleo aunque se desconoce la función nuclear.

Es conocido que la inflamación crónica impulsa el desarrollo de varios cánceres, incluidos los de piel, colon y páncreas. Investigadores del Mass General Hospital, Boston EE.UU. demostraron que la IL-33 activa una vía esencial para el desarrollo del cáncer en la inflamación crónica. El artículo fue publicado en el EMBO Journal.

Cuando las células epiteliales se estresan o se lesionan, liberan IL-33 que es una alarma para el sistema inmunológico que promueve una respuesta inflamatoria sustancial. Conociendo que la IL-33, secretada por las células, también puede afectar la expresión de genes los investigadores hallaron que la activación de la IL-33 nuclear en condiciones inflamatorias crónicas de la piel y el páncreas modifica una vía de señalización (SMAD) que estimula el crecimiento y la división celular anormales, lo que finalmente resulta en cáncer.

De acuerdo a sus experimentos la IL-33 nuclear se expresan en gran medida en la piel y las células epiteliales pancreáticas en la inflamación crónica y reprime la expresión de un SMAD inhibidor, Smad6, al interactuar con su factor de transcripción, RUNX2. El bloqueo de la señalización de TGF ‐ β / SMAD atenuó la proliferación celular inducida por IL ‐ 33 in vitro e inhibió la hiperplasia epidérmica dependiente de IL ‐ 33 y el desarrollo de cáncer de piel in vivo. Por otro lado , la señalización de IL ‐ 33 y SMAD se incrementó en el cáncer de piel humano, la pancreatitis y el cáncer de páncreas asociado a la pancreatitis. Concluyen que la señalización nuclear de IL ‐ 33 / SMAD es un eje promotor de tumores autónomo de células en la inflamación crónica y que puede ser blanco de inhibidores para el tratamiento y la prevención del cáncer.

Park JH, Ameri AH, Dempsey KE et al. Nuclear IL‐33/SMAD signaling axis promotes cancer development in chronic inflammation. EMBO J 2021. e106151https://doi.org/10.15252/embj.2020106151