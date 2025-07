Actualización 10 de junio, 2025

Un grupo de investigadores argentinos publicó un artículo en la revista immunity donde describen la relación entre la glicosilación y las funciones inmunorreguladoras y proangiogénicas de las células supresoras derivadas de mieloides.

La Galectina: es una familia de proteínas que se unen específicamente a azúcares (glicanos) en la superficie de las células. Entre ellas la galectina-1, está implicada en el crecimiento tumoral al favorecer la inmunosupresión y el desarrollo de vasos sanguíneos en los tumores.

Las células supresoras derivadas de mieloides (MDSCs) promueven la progresión tumoral al suprimir la inmunidad antitumoral e inducir la angiogénesis; sin embargo, los mecanismos que vinculan estos procesos siguen siendo inciertos. En este estudio realizado en forma íntegra en laboratorios de Argentina se identificó un programa dependiente de la glicosilación impulsado por la galectina-1 (GAL1) que confería funciones tanto inmunorreguladoras como proangiogénicas a las MDSCs a través de vías de señalización de receptores compartidas. La expresión de GAL1 se asoció con fenotipos mejorados de MDSCs y un mal pronóstico en diversos tipos de cáncer humano. El análisis de MDSCs monocíticas y polimorfonucleares de ratones portadores de tumores reveló firmas específicas de glicanos según el nicho que regulaban selectivamente la unión de GAL1.

A través de interacciones dependientes de la glicosilación con el complejo receptor CD18-CD11b-CD177 y la señalización de STAT3, GAL1 orquestó simultáneamente programas inmunosupresores y proangiogénicos en las MDSCs, impulsando el crecimiento tumoral in vivo. La eliminación específica en mieloides de la β-galactósido α(2,6)-sialiltransferasa 1, que impedía la incorporación de ácido siálico con enlace α(2,6), potenció los circuitos reguladores impulsados por GAL1 y aceleró la progresión tumoral, efectos que fueron mitigados por anticuerpos neutralizantes contra GAL1. Por lo tanto, el direccionamiento de las interacciones entre GAL1 y glicanos podría ofrecer oportunidades para reprogramar las MDSCs y mejorar la eficacia de las estrategias inmunoterapéuticas y antiangiogénicas.

En conclusión, los investigadores destacan el papel central que desempeñan los circuitos impulsados por GAL1 dependientes de la glicosilación en la sincronización de los programas inmunosupresores y proangiogénicos de las MDSCs a través de una vía compartida de señalización del receptor. Dado los beneficios mejorados que ofrecen las terapias combinadas que incluyen inhibidores de puntos de control inmunológico (ICI) y del eje VEGF-VEGFR, las estrategias diseñadas para reprogramar las MDSCs asociadas al tumor mediante la interrupción de las interacciones GAL1-glicano —usando anticuerpos monoclonales bloqueadores, inhibidores de carbohidratos de pequeña molécula o peptidomiméticos— podrían ofrecer oportunidades terapéuticas para contrarrestar simultáneamente la inmunosupresión y la angiogénesis en una variedad de neoplasias.

Blidner AG, Camila A Bach CA, García PA et al. Glycosylation-driven programs coordinate immunoregulatory and pro-angiogenic functions of myeloid-derived suppressor cells. Immunity 2025 May 14:S1074-7613(25)00190-6. doi: 10.1016/j.immuni.2025.04.027. Online ahead of print.