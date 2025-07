Actualizado 9 junio2025

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) está relacionada en forma muy estrecha con la disfunción de los músculos esqueléticos y desde hace poco tiempo se ha recomendado la evaluación de la función muscular respiratoria. Un equipo de investigación médica de la Universidad Metropolitana de Osaka en Japón tuvo como objetivo investigar los efectos de la disfunción de los músculos respiratorios sobre los resultados clínicos.

Los autores del artículo, publicado en Respirology, revisaron en forma retrospectiva los registros médicos de pacientes con EPOC cuya fuerza muscular respiratoria se midió entre junio de 2015 y diciembre de 2021. Luego, analizaron los efectos de la fuerza de los músculos respiratorios sobre las exacerbaciones moderadas a graves, después de ajustar por factores de confusión, incluyendo sexo, edad, volumen espiratorio forzado en 1 segundo predicho, fuerza de agarre de la mano e índice de masa muscular esquelética. También compararon la relación temporal entre la disfunción de los músculos respiratorios y la disfunción sistémica de los músculos esqueléticos.

Se observó debilidad muscular respiratoria (DMR) en el 48 % de los 208 pacientes. La baja presión inspiratoria máxima predicha fue un factor de riesgo independiente para exacerbaciones moderadas a graves dentro de 1 año en el análisis de regresión de Cox. Aproximadamente la mitad de los pacientes ya presentaban DMR en la disfunción leve de los músculos esqueléticos sistémicos, mientras que aquellos con sarcopenia tenían tasas más altas de DMR. Más pacientes con DMR experimentaron una progresión de la disfunción sistémica de los músculos esqueléticos dentro de 1 año en comparación con aquellos sin DMR.

Furukawa Y, Miyamoto A, Asai K et al. Respiratory Muscle Strength as a Predictor of Exacerbations in Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Respirology 2025 Feb 26. doi: 10.1111/resp.70003. Online ahead of print.