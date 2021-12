LA FIBRA EN LA DIETA Y EL USO DE PROBIÓTICOS INFLUYEN EN EL MICROBIOMA INTESTINAL Y LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO DEL MELANOMA

Actualizado 29 de diciembre, 2021

Las personas con melanoma que informaron haber comido más alimentos ricos en fibra cuando comenzaron el tratamiento inmunoterápico sobrevivieron más tiempo sin crecimiento del tumor en comparación con aquellos con una ingesta insuficiente de fibra dietética. Este beneficio fue más significativo con los pacientes que no tomaron suplementos probióticos disponibles en el comercio. Esta es la conclusión de un trabajo experimental y con estudios preclínicos publicado esta semana en Science, con la participación de de 38 centros de diferentes países y la dirección de investigadores del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas.

El estudio analizó el perfil del microbioma intestinal de 438 pacientes con melanoma, 321 de los cuales tenían enfermedad en etapa tardía y fueron tratados con terapia sistémica. De ellos 293 tuvieron una respuesta evaluable al tratamiento durante el seguimiento. La mayoría (87%) recibieron inhibidores de puntos de control inmunitario (“check point inhibitors” ), más comúnmente inhibidores de la proteína PD-1. Un total de 158 pacientes también completaron una encuesta de estilo de vida sobre el uso de antibióticos y probióticos.

Los pacientes que informaron comer más frutas, verduras, legumbres y cereales integrales alcanzaron el umbral del estudio para una ingesta suficiente de fibra. Los 37 pacientes con una ingesta suficiente de fibra habían mejorado la supervivencia libre de progresión (mediana no alcanzada) en comparación con los 91 pacientes con una ingesta insuficiente de fibra (mediana 13 meses). Cada aumento de cinco gramos de la ingesta diaria de fibra se asoció con un 30% menos de riesgo de progresión del cáncer o muerte.

Cuando los pacientes se agruparon de acuerdo con una dieta alta o baja en fibra y el uso de suplementos probióticos disponibles comercialmente, se observó una respuesta a la inmunoterapia en 18 de 22 pacientes (82%) que informaron tanto la ingesta de fibra suficiente como la ausencia de uso de probióticos, en comparación con la respuesta observada en 60 de 101 (59%) pacientes que informaron una ingesta insuficiente de fibra o un uso de probióticos. La respuesta se definió como una reducción total o parcial total o parcial del tumor o una enfermedad estable durante al menos seis meses. El uso de probióticos por sí solo no se asoció con una diferencia significativa en la supervivencia libre de progresión o las probabilidades de respuesta a la inmunoterapia.

El equipo de investigación reforzó sus hallazgos anteriores, que mostraron una mayor abundancia de Ruminococcaceae y Faecalibacterium prausnitzii, bacterias potencialmente beneficiosas involucradas en la digestión de fibra o almidón, en pacientes que respondieron a la inmunoterapia. En contraste con los hallazgos anteriores, la diversidad general de bacterias intestinales no se asoció con la respuesta a la inmunoterapia, posiblemente debido al mayor tamaño de esta cohorte de pacientes.

En varios modelos, el uso de probióticos se asoció con una respuesta deteriorada al tratamiento con “check point inhibitors”, tumores más grandes, menor diversidad del microbioma intestinal y células T menos citotóxicas en el microambiente tumoral. Una dieta rica en fibra se asoció con un crecimiento tumoral más lento y una frecuencia significativamente mayor de células T CD4 + en modelos preclínicos tratados con inhibidores de PD-1.

Dado que se han publicado resultados diferentes con el uso de probióticos en estas condiciones, los autores señalan la necesidad de más estudios para comprobar el efecto positivo o negativo de los probióticos comerciales en el tratamiento del melanoma y otros tumores.

