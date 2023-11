LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO DE SOJA EN BRASIL Y SU RELACIÓN CON EL AUMENTO DE LAS MUERTES POR LEUCEMIA INFANTIL

Actualizado 1 de noviembre 2023

En las últimas décadas, Brasil se ha convertido en el principal productor de soja del mundo, así como en el principal consumidor de pesticidas. Un estudio publicado en el el PNAS analiza cómo la expansión de la soja y el mayor uso de pesticidas en los biomas de Brasil se correlacionan con una mayor mortalidad por cáncer infantil.

La región amazónica brasileña está atravesando una transición de una producción ganadera con bajos insumos a un cultivo de soja intensificado con un alto uso de pesticidas y herbicidas. Los investigadores investigaron las consecuencias para la salud pública de la exposición a pesticidas, centrándose en los niños como la población más vulnerable. Analizaron específicamente las muertes por leucemia linfoblástica aguda (LLA), el cáncer infantil más común.

La producción de soja en la zona del Cerrado se triplicó de 2000 a 2019, y en la región amazónica se multiplicó por 20. El uso de pesticidas en la región de estudio también aumentó entre tres y diez veces durante el período. Los productores de soja brasileños aplican pesticidas a una tasa 2,3 veces mayor por hectárea que los Estados Unidos.

Los datos señalan que 123 niños menores de 10 años murieron por ALL asociada con la exposición a pesticidas entre 2008 y 2019, de un total de 226 muertes reportadas por ALL en el mismo período. Los datos indican que el escurrimiento de pesticidas hacia las aguas superficiales es un método probable de exposición.

Los autores enfatizaron que el estudio no proporciona un vínculo causal directo entre la exposición a pesticidas y las muertes por cáncer, pero los investigadores no encontraron correlaciones entre todas las muertes y el consumo de soja, los cambios en el estatus socioeconómico o la prevalencia de cultivos con tasas más bajas de aplicaciones de pesticidas.

Los resultados indican que existen varias formas de mitigar la relación entre la exposición a pesticidas y la totalidad de estas muertes. Esto incluye capacitación y educación para los trabajadores agrícolas, regulaciones inteligentes para el uso de pesticidas, suministro confiable de agua y acceso rápido a la atención médica. Los pesticidas son una tecnología importante y valiosa, pero deben manipularse de manera segura y con algunos controles. Brasil está desarrollando actualmente un programa de certificación que requiere que los aplicadores de pesticidas reciban capacitación y educación en seguridad.

Marin Elisabeth Skidmore ME, Sims KM,Gibbs HK. Agricultural intensification and childhood cancer in Brazil. PNAS 2023; 120 (45) doi.org/10.1073/pnas.2306003120.