Actualizado 18 de julio, 2024

El balance microbiano puede ser perturbada por factores como infecciones, el envejecimiento y cambios hormonales, resultando en disbiosis, una condición donde las comunidades microbianas se desequilibran y son perjudiciales para la salud. Las mujeres posmenopáusicas, por ejemplo, son particularmente susceptibles a infecciones recurrentes del tracto urinario y a inflamación, incluyendo la cistitis, debido a estos cambios microbianos como una disminución en las especies de Lactobacillus.

Investigadores de Japón examinaron la colonia bacteriana causante de enfermedades que reside en la vejiga urinaria y la vagina de pacientes infectados. Este estudio, publicado en el Journal of Infection and Chemotherapy, destaca la asociación entre Escherichia coli patógena urinaria y vaginal en la cistitis recurrente.

En el estudio, aislaron Escherichia coli patógena de la orina y la vagina de pacientes con cistitis recurrente y examinaron el genoma bacteriano utilizando múltiples técnicas moleculares.

El equipo también evaluó la sensibilidad de E. coli aislada a un panel de agentes antimicrobianos.

Los datos revelan que, en la mayoría de los casos, las E. coli patógenas aisladas de la orina y la vagina eran muy similares o idénticas. El análisis genómico del gen de betalactamasa de demostró que las E. coli patógenas aisladas de la orina y la vagina eran idénticas. Las E. coli también mostraron una sensibilidad similar al panel de fármacos antimicrobianos. Estos hallazgos revelan que el patógeno causante de la enfermedad residía tanto en la vejiga urinaria como en la vagina.

Los autores postulan que E. coli migra de ida y vuelta entre los dos nichos, infectando células en ambos órganos y causando la recurrencia de la enfermedad a pesar del tratamiento previo con antibióticos. Los autores indican que están desarrollando supositorios vaginales de Lactobacillus como medio de prevención y tratamiento de la cistitis recurrente. Esta nueva prevención «no antimicrobiana» reducirá la administración innecesaria de antimicrobianos y la consecuente aparición de bacterias resistentes a los antimicrobianos. Los supositorios de Lactobacillus regularán efectivamente el ambiente vaginal y reducirán la virulencia de E. coli.

Sekito T, Sadahira T, Hirakawa H et al. Homology of Escherichia coli isolated from urine and vagina and their antimicrobial susceptibility in postmenopausal women with recurrent cystitis. J Infect Chemother 2024 May 31:S1341-321X(24)00147-8. doi: 10.1016/j.jiac.2024.05.015. Online ahead of print.