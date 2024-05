LA BACTERIA DE LA TUBERCULOSIS ESTÁ PRESENTE EN EL 90% DE AQUELLOS CON SÍNTOMAS Y NO SON DIAGNOSTICADOS CON TB

Actualizado 7 de abril, 2024

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) está presente en el aliento exhalado del 90% de aquellos que presentan sospecha de tuberculosis. Esto incluye a aquellos que dieron negativo en las pruebas convencionales de esputo y no fueron diagnosticados con TB. Esto plantea la posibilidad de que aquellos que dieron negativo en las pruebas puedan estar transmitiendo la infección sin saberlo. Investigadores de Sud Africa y Países Bajos analizaron resultados de más de 100 pacientes que se presentaron en clínicas en Sudáfrica. Estos hallazgos se publicaron en el PNAS.

Los datos disponibles sugerían que Mtb solo era expulsado por aquellos que tienen la enfermedad, pero este estudio muestra que también aquellos con síntomas que dan negativo lo hacen y probablemente propagan la infección.

Los participantes en el estudio asistieron a dos clínicas comunitarias en Ciudad del Cabo antes de ser diagnosticados con TB, o no. Luego se recolectaron muestras de aerosol en un laboratorio de aerobiología de TB comunitario utilizando un método novedoso optimizado para encontrar concentraciones bajas de Mtb. Estas muestras se utilizaron luego para detectar la presencia de Mtb, encontrándolo en las muestras proporcionadas por el 90% de los pacientes, incluidos aquellos que habían dado negativo en la prueba de esputo para tuberculosis.

Las muestras de aerosol se repitieron en tres momentos separados durante seis meses para todos los participantes. La presencia de Mtb disminuyó tanto en aquellos en tratamiento como, sorprendentemente, en aquellos que no estaban en tratamiento durante este período de tiempo. Sin embargo, el 20% de todos los participantes continuó dando positivo para Mtb en el aerosol después de seis meses. Esto sugiere que la transmisión puede continuar durante un período más largo de lo que se pensaba anteriormente. De hecho, un estudio reciente de la Universidad de Ciudad del Cabo sugiere que la tuberculosis podría estar presente en los pulmones hasta cuatro años antes del inicio de los síntomas.

Estos resultados indican la complejidad de la tuberculosis y la dificultad en eliminarla en áreas endémicas aun cuando las agencias de salud pública trabajan según las pautas actuales.

Patterson B, Dinkele R, Gessner S et al. Aerosolization of viable Mycobacterium tuberculosis bacilli by tuberculosis clinic attendees independent of sputum-Xpert Ultra status. Proc Natl Acad Sci U S A 2024 Mar 19;121(12):e2314813121. doi: 10.1073/pnas.2314813121.