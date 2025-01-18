Actualizado 22 de septiembre, 2025

Cada año, casi dos millones de personas en todo el mundo son diagnosticadas con cáncer colorrectal. Entre el 20 y el 40 por ciento de estos pacientes desarrollan metástasis, lo que hace que la enfermedad sea más difícil de tratar y más letal.

Un equipo de investigación liderado por Suecia, del Instituto Karolinska y el Hospital Universitario Karolinska, ha demostrado en un nuevo ensayo clínico aleatorizado que una dosis baja del conocido medicamento aspirina reduce a la mitad el riesgo de recurrencia tras la cirugía en pacientes con cáncer de colon y recto que presentan un determinado tipo de alteración genética en el tumor.

Estudios observacionales previos habían sugerido que la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y, posiblemente, también el riesgo de recurrencia tras la cirugía en pacientes con cáncer colorrectal que presentan mutaciones en genes dentro de la vía de señalización PIK3.

Estos genes regulan procesos celulares clave, como el crecimiento y la división. Cuando están mutados, estos procesos pueden desregularse, lo que lleva a una proliferación celular incontrolada y al desarrollo de cáncer. Sin embargo, los hallazgos anteriores habían sido inconsistentes y hasta ahora ningún ensayo clínico aleatorizado había confirmado esta asociación. Para abordar esta falta de evidencia, se inició el ensayo ALASCCA, cuyos resultados han sido ahora publicados en The New England Journal of Medicine.

El estudio actual incluyó a más de 3|500 pacientes con cáncer de colon y recto provenientes de 33 hospitales en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Los pacientes cuyos tumores presentaban una mutación genética específica en la vía de señalización PIK3 —una mutación presente en aproximadamente el 40 % de los casos— fueron aleatorizados para recibir 160 mg de aspirina al día o un placebo durante tres años después de la cirugía.

En los pacientes con la mutación genética en PIK3, el riesgo de recurrencia se redujo en un 55 % en aquellos que recibieron aspirina en comparación con el grupo que recibió placebo.

Martling A, Myrberg IH, Nilbert M et al.Low-Dose Aspirin for PI3K-Altered Localized Colorectal Cancer. New Eng Journal Med, online September 17, 2025, doi: 10.1056/NEJMoa2504650