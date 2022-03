INTERRUPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL ADN EN EL INICIO DEL CANCER

Actualizado 5 de marzo, 2022

Una reciente investigación con un nuevo marcador fluorescente (Hoechst-Cy5) y la utilización de microscopía de fluorescencia de superresolución brinda una imagen más clara de cómo se interrumpe la arquitectura del ADN en las células cancerosas, hallazgos podrían mejorar los diagnósticos de cáncer para los pacientes y la clasificación del riesgo futuro de cáncer.

Las imágenes muestran que a medida que el cáncer progresa, la cromatina se vuelve menos densa y la estructura compacta en el borde nuclear se altera en forma manifiesta. Si bien estos hallazgos indican que la nueva etiqueta puede distinguir el tejido normal de las lesiones precancerosas y cancerosas, los autores advierten que las lesiones en etapa temprana pueden tener resultados clínicos muy diferentes de manera que la estratificación del riesgo de cáncer es un desafío importante en la prevención del cáncer y no resuelto en forma total.

El equipo de científicos evaluaron a personas con síndrome de Lynch, una condición hereditaria que aumenta el riesgo de varios tipos de cáncer, incluido el cáncer de colon y los resultados sugieren que la alteración de la cromatina podría ser un signo temprano del desarrollo del cáncer, incluso en tejidos que parecen completamente normales para los patólogos. Concluyen que es necesario un seguimiento de estos casos a lo largo del tiempo para medir los resultados y confirmar que la interrupción de la cromatina en las células normales podría predecir el riesgo de cáncer.

Xu J, Kim XS, Brand RM et al. Ultrastructural visualization of chromatin in cancer pathogenesis using a simple small-molecule fluorescent probe. Science Advances, 4 Mar 2022 , Vol 8, Issue 9. DOI: 10.1126/sciadv.abm8293