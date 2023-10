INFORME SOBRE LA PREVALENCIA DE LA ANEMIA EN EL MUNDO

Actualizado 1 de octubre, 2023

Con el apoyo de la Fundación Bill and Melinda Gates el grupo Global Burden of Disease, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) Collaborator Network ha publicado en Lancet Haematology el más completo informe sobre la prevalencia de la anemia en todo el mundo. El grupo está compuesto por cientos de colaboradores de todo el mundo incluyendo la Sociedad Argentina de Medicina. En el documento se describen la prevalencia, los años vividos con discapacidad y las tendencias de la anemia y sus causas subyacentes en 204 países y territorios.

Para cumplir con su objetivo, se estimaron las distribuciones de la concentración de hemoglobina por edad y sexo para cada ubicación desde 1990 hasta 2021. Luego se calculó la carga de anemia por gravedad y los años asociados vividos con discapacidad (AVD). Con datos sobre la prevalencia de las causas de la anemia y los cambios asociados a causas específicas en las concentraciones de hemoglobina, se armaron modelos con la proporción de anemia atribuida a 37 causas subyacentes para todas las ubicaciones, años y datos demográficos en el Estudio de carga global de enfermedades 2021.

En 2021, la prevalencia global de anemia en todas las edades fue del 24 %, correspondiente a 1.92 mil millones casos en comparación con una prevalencia del 28 % y 1.5 mil millones casos prevalentes en 1990. Se observaron grandes variaciones en la carga de anemia por edad, sexo y geografía, siendo especialmente afectados los niños menores de cinco años, las mujeres y los países del África subsahariana y el sur de Asia. La anemia causó 52 millones de años asociados vividos con discapacidad (AVD) en 2021 y disminuyó con el aumento del índice sociodemográfico. Las causas más comunes de AVD con anemia en 2021 fueron la deficiencia de hierro en la dieta, hemoglobinopatías y anemias hemolíticas y otras enfermedades tropicales desatendidas que en conjunto representan el 85% de los AVD con anemia.

El grupo concluye que la anemia sigue siendo un desafío importante para la salud mundial, con disparidades persistentes según la edad, el sexo y la geografía. Las estimaciones de la carga de anemia por causas específicas se pueden utilizar para diseñar intervenciones de salud localmente relevantes destinadas a mejorar el manejo y la prevención de la anemia.

GBD 2021 Anaemia Collaborators. Prevalence, years lived with disability, and trends in anaemia burden by severity and cause, 1990-2021: findings from the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Haematol. 2023 Sep;10:e713-e734. doi: 10.1016/S2352-3026(23)00160-6. Epub 2023 Jul 31.