INFORME DEL CDC SOBRE DURABILIDAD DE LA PROTECCIÓN DESPUÉS DE TRES DOSIS DE VACUNAS PFIZER O MODERNA

El 11 de febrero el Centro de Enfermedades Contagiosas (Communicable Disease Center, CDC) publicó un artículo con sus resultados sobre la efectividad de la tercera dosis de vacunas RNA (Pfizer- Moderna).

Era sabido que la protección contra COVID-19 después de 2 dosis de la vacuna de ARNm disminuye, pero se sabía sabe poco sobre la durabilidad de la protección después de 3 dosis.

El proyecto VISION Network analizó 241 204 casos de consultas en departamentos de emergencia y 93 408 hospitalizaciones en 10 estados de los EE.UU. entre el 26 de agosto de 2021 y el 22 de enero de 2022.

El informe concluye que la efectividad de la vacuna fue mayor después de la tercera dosis que después de la segunda dosis, pero disminuyó con el tiempo desde la vacunación. Durante el período predominante de la variante Omicron, la efectividad fue del 87 % y el 91 %,¿ para las consultas de emergencia y hospitalizaciones respectivamente, durante los 2 meses posteriores a una tercera dosis y disminuyó al 66 % y al 78 % al cuarto mes después una tercera dosis.

Estos hallazgos subrayan la importancia de recibir una tercera dosis de la vacuna mRNA COVID-19 entre adultos. El hallazgo de que la protección conferida por las vacunas de ARNm disminuyó en los meses posteriores a la aplicación de una tercera dosis de la vacuna refuerza la importancia de una mayor consideración de dosis adicionales para mantener o mejorar la protección contra COVID-19. Todas las personas elegibles deben mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19 recomendadas para protegerse mejor contra las hospitalizaciones y las visitas al servicio de urgencias y urgencias asociadas con el COVID-19.

Ferdinands JM, Rao S, Dixon BE et al. Waning 2-Dose and 3-Dose Effectiveness of mRNA Vaccines Against COVID-19–Associated Emergency Department and Urgent Care Encounters and Hospitalizations Among Adults During Periods of Delta and Omicron Variant Predominance — VISION Network, 10 States, August 2021–January 2022. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7107e2.htm