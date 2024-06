INFLACIÓN, JUBILACIONES Y COSTO DE LOS MEDICAMENTOS EN ARGENTINA

Actualizado 23 de junio, 2024

En enero de 2024, más de dos tercios de los jubilados argentinos, con una edad promedio de 71.7 años, recibían la pensión mensual mínima equivalente a $93 USD (o $142 USD con el bono).

En 360 medicamentos esenciales rastreados entre diciembre de 2020 y enero de 2024, los precios aumentaron una mediana (IQR) del 1051% (923%-1174%), superando la inflación acumulada del 849%, con una notable aceleración en los aumentos de precios desde octubre de 2023. Los beneficios de las pensiones habían aumentado un 455% según la fórmula de ajuste estándar y un 744% al incluir las bonificaciones excepcionales.

La carga de los costos de los medicamentos cardiovasculares sobre las pensiones mínimas también aumentó considerablemente; en enero de 2024, los jubilados debían destinar el 34.9% de su pensión a un régimen de tratamiento básico de 3 medicamentos (β-bloqueante, aspirina de baja dosis, y estatina). Los pacientes sin seguro afrontaban el precio minorista total, mientras que los seguros privados normalmente cubrían aproximadamente el 40% de esos costos. Para aquellos con seguro social, incluido el PAMI, los costos de bolsillo fluctuaron, con subsidios que cubrían entre 30% y 70% de los gastos de medicamentos. Además, PAMI ofrece 167 medicamentos esenciales de forma gratuita a sus afiliados.

En conjunto, la liberalización de los precios de los medicamentos significó, para los jubilados, que tendrían que gastar más de un tercio de sus jubilaciones o pensiones para un régimen de tratamiento básico. La devaluación de la moneda y la desregulación de los precios de los medicamentos se asociaron con un aumento sustancial en los costos, superando la tasa de inflación y los aumentos de las pensiones/jubilaciones.

Fuente: Inflation, Economic Policy Changes, and Access to Essential Drugs by Retirees in Argentina

Macchia A, Mariani JA,Tognon G. JAMA Netw Open. 2024 Jun; 7(6): e2415929. Published online 2024 Jun 10. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.15929